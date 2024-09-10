نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل طرحها.. الجمهور يزداد حماسه لأغنية "عودتني الدنيا" لـ شيرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة شيرين عبد الوهاب في الفترة الحالية حالة من النشاط الفني والنجاح الكبير وذلك بعد قرارها طرح ألبومها الجديد والذي لاقي نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها أولي أغنياته وأشاد الجمهور بالألبوم والأغنيات التي طرحت حتي الآن، وبالرغم من أن هذه الأغاني تحذف إلا أن الجمهور يعيد نشرها مرة أخري عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

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أغنيات شيرين التي طُرحت حتي الآن

واستكمالًا لحالة النجاح الكبري هذه بدأ الجمهور يُطالب شيرين بطرح أغنية جديدة كل فترة متقاربة حتي يستمعون بصوتها وأغنياتها، وقد طرحت شيرين عبد الوهاب حتي الآن 6 أغنيات من الألبوم الجديد وهم (بتمني أنساك، هنحتفل، اللي يقابل حبيبي، مازال على البال، عسل حياتي، قالك نسيني).

حماس الجمهور لأغنية “عودتني الدنيا” لـ شيرين



وقد سُرب مقطع من أغنية جديدة للفنانة شيرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي لأغنية "عودتني الدنيا" مما جعل الجمهور يزيد حماسه وترقبه لطرح الأغنية هذه، وعلق الجمهور على المقطع المُسرب من الأغنية كالآتي:-

(ايه الأغنية التحفة دي، شيرين نزلي الأغنية دلوقتي، شكلنا داخلين على تحفة فنية جديدة من شيرين، ايه الصوت التحفة ده، الكلمات معبرة أوي...) وغيرها الكثير من التعليقات الإيجابية.

فريق عمل أغنية “عودتني الدنيا” لـ شيرين



والجدير بالذكر أن أغنية "عودتني الدنيا" لـ شيرين عبد الوهاب من كلمات أحمد المالكي وألحان تامر عاشور وتوزيع النابلسي، ومن المتوقع أن تطرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة.



شيرين عبد الوهاب تتجاهل أزمتها مع روتانا وتطرح "قالك نسيني"



تتحدى الفنانة شيرين عبد الوهاب، شركة روتانا والتي مازالت قائمة حتى اليوم، حيث طرحت منذ قليل أحدث أعمالها الغنائية “قالك نسيني”، بعدما حذفت شركة «روتانا»، جميع أغانيها، بعد ما قررت الفنانة طرحها على موقع «وي ترانسفير»، حتى يتمكن جمهورها من تحميلها.

كانت شيرين عبدالوهاب قررت طرح أغانيها على «وي ترانسفير»، اليوم، بعد أن قامت شركة الإنتاج «روتانا» بحذف أغانيها التي طرحتها مؤخرًا وهي «اللي يقابل حبيبي»، و«هنحتفل»، و«بتمنى أنساك»، و«ما زال على البال»، و«عسل حياتي