المخرج عمرو سلامة يروي رحلة محاولة صناعة "ما وراء الطبيعة": بدأت 2006

القاهرة - محمد ابراهيم - روى المخرج عمرو سلامة تفاصيل رحلة محاولة صناعة مسلسل "ما وراء الطبيعة"، وتفاصيل أول محادثة جمعته بدكتور أحمد خالد توفيق صاحب سلسلة روايات "ما وراء الطبيعة" الأصلية.

ونشر عمرو سلامة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدة صورة من أول محادثة بالإيميل بينه وبين د. أحمد خالد توفيق، وكتب:" رحلة محاولة صناعة مسلسل "ما وراء الطبيعة" بدأت من 2006، والصور من أول محادثة بالإيميل بيني وبين د. أحمد خالد توفيق".

وتابع: "في هذا الرابط مرفق ملف بصري لعرض المسلسل على جهات التمويل إلى أن تم بيعه في 2018 وتنفيذه في 2020".

عمرو سلامة: ما وراء الطبيعة مشروع لن يموت وسأسعى لعودته للشاشة

وأضاف: "كما قولت عندي إيمان وإصرار إن المشروع لن يموت وطالما مازلت أتنفس سأسعى لعودته للشاشة، وسأفعل كل شيء لأنتصر في تكملة واستمرار أهم أحلامي، مهما كانت سخافة العقبات".

تفاصيل مسلسل ما وراء الطبيعة

ما وراء الطبيعة مسلسل دراما ورعب مصري من إنتاج سنة 2020، ومن إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري، ومن تأليف أحمد خالد توفيق، ومن إنتاج محمد حفظي ونتفليكس، ويُعتبر أول إنتاج مصري لنتفليكس، ومن بطولة أحمد أمين، ورزان جمال، وسماء إبراهيم، وآية سماحة.

تفاصيل مسلسل ما وراء الطبيعة

وتدور قصة مسلسل ما وراء الطبيعة حول شخصية طبيب متقاعد اسمه رفعت إسماعيل، يعيش وسط عالم مليء بالقصص الخارقة للطبيعة والأحداث الغامضة التي خاضها بنفسه أو سردت له.

ويعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجمًا إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، وتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها، وهو أول مسلسل أصلى مصرى متوفر بالوصف الصوتى باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصى باللغة العربية لضعاف السمع.