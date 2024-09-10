عايدة رياض تروج لأحدث أعمالها الدرامية الجديدة "مطعم الحبايب"

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة عايدة رياض لأحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "مطعم الحبايب"، حيث حرصت على مشاركة جمهورها ببوستر المسلسل من خلال الستوري الخاص بها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

تفاصيل مطعم الحبايب

وكان صناع مطعم الحبايب، قد انتهوا من تصويره منذ أيام، وذلك بعد أن استغرق التصوير ما يقرب من 3 أشهر، تستعد منصة شاهد لعرض مسلسل مطعم الحبايب بداية من يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر المقبل.

قصة مسلسل مطعم الحبايب

يعد مسلسل مطعم الحبايب من نوعية أعمال الدراما القصيرة ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، ويتناول المسلسل عالم المطبخ، ومشكلاته وحياة العاملين في مجال الطبخ، من خلال أحداث ومواقف كوميدية ممزوجة بالإثارة والتشويق، تعكس المنافسة بين أصحاب المطاعم.

أبطال مطعم الحبايب

مسلسل مطعم الحبايب، مكون من 12 حلقة، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، إنتصار، إسلام إبراهيم، سامي مغاوري، وعايدة رياض، مع عدد من ضيوف الشرف منهم عبير صبري، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.