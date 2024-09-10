نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه على ON.. وليد فواز يروج لشخصيته في "برغم القانون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان وليد فواز لشخصيته في مسلسله الجديد "برغم القانون"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

ونشر وليد فواز صور البوستر الرسمي لشخصيته في المسلسل، وكتب: "من إنتاج فنون مصر والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "برغم القانون"، 15 سبتمبر على on tv الساعه 7:30 من الأحد إلى الخميس، إن شاء الله على خير".



أبطال مسلسل برغم القانون



مسلسل “برغم القانون” بطولة مجموعة من النجوم منهم إيمان العاصي وهاني عادل ومحمد القس ومحمد محمود عبدالعزيز ورحاب الجمل وإيهاب فهمي ووليد فواز وفرح يوسف، وتأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.



أحداث مسلسل برغم القانون



يدور مسلسل "برغم القانون" في دراما إجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تكتشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.