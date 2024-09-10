فيلم يرقة يفوز بجائزة الجمهور بمهرجان البترون لأفلام البحر المتوسط

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفيلم اللبناني يرقة للمخرجتين ميشيل ونويل كسرواني بجائزة الجمهور من مهرجان البترون لأفلام البحر المتوسط، ليصبح في رصيد الفيلم أكثر من 15 جائزة دولية خلال جولة مشاركاته في المهرجانات العالمية.

أحداث فيلم يرقة

تدور أحداث الفيلم حول سارة وأسما، امرأتان من بلاد الشام، تلتقيان أثناء عملهما في مطعم فرنسي بمدينة ليون، إذ تحمل كل منهما ثِقَل حیاتھا وبیتھا الذي تركته في بلدها.

تبدأ علاقتھما بتوجس وحذر ولكن يولد مع الوقت خیطًا یربطھما خیط من طریق الحریر كالذي يربط بین البلد والمهجر وفي خضم هجرتهما القسرية، هل تجد كل منهما عزاءها مع الأخرى؟.

جوائز حاز عليها الفيلم

وحصل الفيلم على العديد من الجوائز أهمها الدب الذهبي لأفضل فيلم قصير في مهرجان برلين السينمائي الدولي ٢٠٢٣ ليصبح أول فيلم عربي يفوز بهذه الجائزة، كما فاز بنجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير من مهرجان الجونة السينمائي، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان مالمو للسينما العربية وجائزة الجمهور في مهرجان الشانزليزيه السينمائي، وتنويه خاص من مهرجان كينماستيك الدولي للأفلام القصيرة في مالطا، وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان الفيلم اللبناني في فرنسا، وجائزة أفضل تمثيل وأفضل سيناريو في ​مهرجان ميريس السينمائي في إسبانيا.

أبطال فيلم يرقة

الفيلم من تأليف ميشيل كسرواني وتشاركها الإخراج شقيقتها نويل كسرواني التي تقوم ببطولة الفيلم إلى جانب ماسا زاهر، وإنتاج Dewberries Films، وBiennale de Lyon، والمنتجة مارين ڨاييان، وتتولى Lights On مبيعات الفيلم عالميًا، بينما تتولى MAD Distribution حقوق التوزيع والمبيعات للفيلم في العالم العربي.

نبذة عن مخرجتين الفيلم

ميشيل كسرواني ونويل كسرواني مخرجتان وكاتبتان وموسيقيتان لبنانيتان، تقوم الشقيقتان بإنتاج فيديوهات موسيقية ساخرة اجتماعية وسياسية، حيث يقمن بكتابة النصوص وأدائها وإخراجها وإنتاجها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 2012.

فيلمهما الروائي القصير الأول "يرقة" كتابة وإخراج ميشيل وشاركتها الإخراج نويل التي لعبت أحد الأدوار الرئيسية فيه، وحاليًا تعمل ميشيل ونويل على تطوير الوثائقي "هدوء على نار" وهو إنتاج لبناني فرنسي مشترك.

تكتب نويل حاليًا فيلمها الروائي القصير "عام واحد"، كما تطور فيلمًا قصيرًا بعنوان "سبعة جبال والبحار السبعة"، مستوحى من قصة غير منشورة للكاتبة اللبنانية إيميلي نصر الله. حصل الفيلم على منحة تطوير من مؤسسة الدوحة للأفلام.

أما ميشيل، فهي حاليًا في مرحلة تطوير فيلمين طويلين: فيلم رسوم متحركة للبالغين بعنوان "اذكريني" وفيلم روائي طويل بعنوان "قمرة"، وتدور أحداثه في لبنان.

حصلت ميشيل على دعم من صندوق الدعم السينمائي الفرنسي لمرحلة ما قبل الإنتاج لفيلمها الروائي "قمرة" بالإضافة إلى ثلاث جوائز لتطوير الفيلم من مهرجان عمان السينمائي 2023.

في الفترة بين عامي 2019 و2021، حصلت الشقيقتان على منح من المعهد الفرنسي للإقامة في "مدينة الفنون" في باريس للعمل على مشاريعهما السينمائية، ومنذ ذلك الحين بدأت الشقيقتان العيش بين بيروت وباريس.