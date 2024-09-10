خاص| أحمد فهيم: "سيد الناس" هيفوق نجاح "جعفر العمدة"

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الفنان أحمد فهيم مشاركته في مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وإخراج محمد سامي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2025.

وأضاف في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني": " سيد الناس مسلسل شعبي وهعمل فيه دور مهم جدًا، وبإذن الله المخرج محمد سامي هيقدم حاجة حلوة في رمضان تفوق نجاح جعفر العمدة".

تفاصيل مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس، مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولة العمل كل من: عمرو سعد، إيمان العاصي، خالد الصاوي، إلهام شاهين، عماد زيادة، أحمد فهيم، طارق النهري، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، والعمل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي.

آخر أعمال الفنان أحمد فهيم

ويذكر أن آخر أعمال أحمد فهيم في رمضان 2024 مشاركته في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، المكون من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024، والمسلسل من بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، محمد محمود، انتصار، فرح يوسف، إسلام إبراهيم، إلهام صفي الدين، هند عبد الحليم، شيماء الشريف، جلا هشام وأحمد فهيم، ومن تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

أحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

تدور أحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبوضيف، وهي فتاة مهووسة بتطبيق التيك توك وتدخل عالم السوشيال ميديا وتحاول أن تصبح صانعة محتوى عليه، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تقع تحت المساءلة القانونية.

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

كما شارك في مسلسل نعمة الأفوكاتو، بطولة مي عمر تأليف وإخراج محمد سامي وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وشارك فيه أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغاوري وآخرين.

تفاصيل مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

تدور أحداث مسلسل نعم الأفوكاتو في إطار درامي تشويقي، حيث تعمل المحامية الطموحة “نعمة” على مساندة زوجها الفاشل كي ينجح في حياته، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد إكتشافها خيانته لها، وتحاول الإنتقام منه.