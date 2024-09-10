قصور الثقافة تواصل مشاهدات نوادي المسرح بالجيزة استعدادا للموسم الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم -

يواصل فرع ثقافة الجيزة تقديم مشاهدات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة.

عروض متنوعة تمثل تحديات مجتمعية وفنية

تضمن اليوم الخامس مشاهدة 6 عروض بقصر ثقافة الجيزة، من بينها عرض "2059" الذي يتناول تصورًا افتراضيًا للمستقبل، حيث الأمراض المعدية والصراعات من أجل البقاء.

كذلك عرض "موت معلق" الذي يناقش عجز الدولة عن التعامل مع فكرة الموت من خلال رؤية درامية تستعرض الدين، العلم، والمجتمع.

استعراض تداخل التراجيديا والكوميديا السوداء

أما العرض الثالث "شجرة آدم"، فهو يمزج بين التراجيديا والكوميديا السوداء من خلال قصة صحفية تهرب من الحرب لتجد نفسها أمام شجرة آدم التي شهدت التاريخ. أما عرض "رصد خان" فيتناول الطمع وتأثيره المدمر على الأسرة.

التار وساحر الحياة ضمن العروض الختامية

كما تضمنت المشاهدات عرض "التار" الذي يروي قصة فتاة تسعى للانتقام لوالدها، واختتمت العروض بمشاهدة "ساحر الحياة" الذي أخرجه عبده إسكندر.

مناقشة حول توظيف العناصر المسرحية

أعقب العروض مناقشة حول اختيار عناصر العرض مثل الديكور والموسيقى، وكيفية توظيفها في خدمة العمل المسرحي. وشارك في لجنة المشاهدة عدد من المخرجين والنقاد، بحضور مدير قصر ثقافة الجيزة طارق فهمي.

تجربة نوادي المسرح الأهم في تاريخ المسرح المصري

تعد تجربة نوادي المسرح من أكثر التجارب رواجا في تاريخ المسرح المصري، حيث يتنافس هذا الموسم 322 عرضا من مختلف المحافظات، بمشاركة أكثر من 8000 شاب وفتاة من المبدعين.