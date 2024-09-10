مروة صبري تُهاجم مها أحمد وتطالب بقطع الإنترنت عنها: خطر على نفسها والجمهور

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أحمد جودة - القاهرة -

آثارت الإعلامية مروة صبري الجدل بتصريحاتها الأخيرة عن الفنانة مها أحمد، بعدما انتقدت ظهورها على تطبيق تيك توك وطالبت بقطع الإنترنت عنها.

ووصفت مروة مها بأنها لم تعد تشكل خطرًا على نفسها فقط، بل على الجمهور أيضًا، مشيرة إلى تصرفات وتصريحات مها على المنصة التي تحتوي على ألفاظ غير ملائمة.

جاء هذا الهجوم خلال برنامج "قعدة ستات"، حيث أوضحت مروة وجهة نظرها حول ما يحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتأثيره على الجمهور.

مروة صبري تنتقد مها أحمد بشدة



خلال برنامجها "قعدة ستات"، هاجمت مروة صبري الفنانة مها أحمد على خلفية ظهورها المتكرر عبر تطبيق تيك توك.

وأكدت مروة أن مها أصبحت تمثل خطرًا ليس فقط على نفسها بل على جمهورها، حيث تلفظت بألفاظ غير ملائمة خلال بعض مقاطع الفيديو المباشرة.

وجاءت تصريحات مروة بنبرة حادة، حيث طالبت بقطع الإنترنت عن مها أحمد، وقالت: "افصلوا النت عن مها أحمد عشان دي مش خطر على نفسها بس لكن خطر على الجمهور كمان".

رسالة مروة صبري إلى مها أحمد



لم تكتفِ مروة صبري بالنقد فقط، بل وجهت رسالة مباشرة إلى مها أحمد تطالبها فيها بأن تحترم جمهورها وألا تتلفظ بأي ألفاظ خارجة، حتى لو كانت تمر بظروف صعبة.

وقالت مروة: "في ناس حابة وجودك على اللايف وناس متضايقة، عادي دي أذواق، سيبي اللي عايز حاجة يقولها. وحتى لو عايزة تردي قولي أنا مش لاقية شغل لكن متقوليش ألفاظ".

جدل مستمر حول ظهور مها أحمد على تيك توك



أثار ظهور مها أحمد المتكرر على خاصية البث المباشر على تيك توك جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة، حيث واجهت انتقادات كثيرة بسبب ردودها الحادة على متابعيها ومنتقديها.

وبدت مها وكأنها تدخل في مشادات مع جمهورها، مما دفع العديد من الفنانين والمشاهير للتعليق على هذا السلوك، مؤكدين أن مها أحمد تمثل قيمة فنية كبيرة ويجب أن تراعي مكانتها وتتحلى بالهدوء والاحترام في تعاملها مع جمهورها.