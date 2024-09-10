وزير الثقافة يُكرم صُناع وبطلة مونودراما "فريدة" ويُعلن عرض المسرحية بالإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم -

استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، صُناع، وبطلة، العرض المسرحي "فريدة"، وذلك لتقديم التهنئة لهم على فوزهم بجائزتين في النسخة الثانية من مهرجان "المونودراما"، والذي أقُيم ضمن فعاليات "مهرجان جرش" بالمملكة الأردنية الهاشمية.

تكريم الفنانين والمشاركين

كرم الوزير، الفنانة القديرة، عايدة فهمي، والمخرج، أكرم مصطفى، ومصمم الديكور، عمرو عبد الله، والمؤلف الموسيقي، محمد حمدي رؤوف، والمخرج، عادل حسان -مدير مسرح الطليعة-، وجيهان عبد المقصود -مدير الشئون المالية والإدارية بمسرح الطليعة-.

إشادة الوزير بالعرض وإعلان العرض بالإسكندرية

وأشاد وزير الثقافة بالعرض المسرحي "فريدة"، والنجاح الكبير الذي حققه على مدار أربع سنوات منذ بدايته، مؤكدًا أن هذا النجاح يمثل تتويجًا لنجاحات المسرح المصري، كما أعلن عن عرض مونودراما "فريدة" -للمرة الأولى- في الإسكندرية، على قصر ثقافة الأنفوشي.

شكر وتقدير من المخرج عادل حسان

من جانبه، وجه المخرج عادل حسان، مدير مسرح الطليعة، الشكر الجزيل، لوزير الثقافة، على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أنها تُمثل حافزًا كبيرًا لتقديم المزيد من الأعمال المتميزة.

سعادة الفنانة عايدة فهمي بالمبادرة

وعبرت الفنانة عايدة فهمي عن سعادتها بمبادرة وزير الثقافة وتوجيهه الدعوة لتكريم فريق عمل مونودراما فريدة، فضلا عن توجيهه بتقديم العرض لجمهور الإسكندرية تقديرا لنجاح العمل الذي يقدم لجمهور المسرح المصري منذ 4 سنوات مضت حتي الآن.