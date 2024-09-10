لهذا السبب.. مي عز الدين تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة مي عز الدين محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما تعاقدت علي مسلسل جديد مقرر عرضه في موسم رمضان 2025، وتشارك البطولة أمام محمد إمام.

سبب تصدر مي عز الدين التريند

يجتمع الثنائي محمد إمام ومي عز الدين، من جديد في مسلسل «الكينج» المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، بعد ظهورهما معًا في مشهد في مسلسل «كوبرا» الذي عرض في رمضان 2024، نجاح تعاونهما السابق في مسلسل «دلع بنات» الذي عرض لأول مرة في رمضان 2014، ولقي نجاحًا كبيرًا بين الجمهور.

أحداث مسلسل الكينج

وتدور أحداث مسلسل الكينج في إطار تشويقي اجتماعي، حول شاب مصري عضو في عصابات المافيا الدولية تمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها مع تتابع الأحداث، ومن المفترض أن يتم تصوير العمل بين مصر وأوروبا وعدد من الدول العربية في الأسابيع المقبلة.

أبطال مسلسل الكينج

ومسلسل الكينج من تأليف محمد صلاح العزب، ويذكر أن محمد صلاح العزب ومحمد إمام حققا سويًا نجاحات عدة في السنوات الماضية ومنها النمر الذي عرض في موسم رمضان 2021، ومسلسل هوجان الذي عرض في رمضان 2019.

آخر تعاون بين محمد إمام ومي عز الدين

وفاجأت مي عز الدين الجمهور بالظهور في المشهد الأخير في مسلسل "كوبرا" مع محمد إمام، وظهرت في مسلسل "كوبرا" في شخصية حبيبة "كوبرا" القديمة وشريكته في أعماله الاحتيالية، وخطف الثنائي الأنظار بخفة ظلهما في المشهد الختامي في المسلسل، والذي استلهم العديد من الجمل الشهيرة بينهما في مسلسل "دلع بنات" في 2014.

آخر أعمال مى عز الدين

وكان آخر أعمال مى عز الدين مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.