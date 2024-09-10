سعد الصغير مطلوب على جوجل بسبب السجائر الإلكترونية

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم المطرب سعد الصغير محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما قامت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي بالقبض عليه، عقب عودته من رحلة فنية فى إحدى العواصم العربية، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الرحلة القادم عليها.

سبب تصدر سعد الصغير التريند

تصدر سعد التريند عقب القاء القبض عليه في المطار بعد عودته من رحلة فنية فى إحدى العواصم العربية، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الرحلة القادم عليها"، عثر بحوزته 9 عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بهم مخدر الماريجوانا، أثناء إنهاء إجراءات وصوله لمطار القاهرة.

تفاصيل القبض على سعد الصغير

وقامت الجهات المختصة بالمطار، بإيقاف سعد الصغير، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر علاقته بكون المضبوطات تندرج تحت مسمي المواد المخدرة، أو معرفته بها، وتم تحرير محضر ضبط بالواقعة، وإحالته للنيابة المختصة للتحقيق، وذلك لاستجوابه فيما هو منسوب إليه من حيازته لمواد مخدرة بقصد التعاطي، عثر عليها بحوزته أثناء تفتيشه في المطار عقب عودته من الخارج، بعدما ووصل المطرب سعد الصغير، إلى مطار القاهرة مساء أمس الاثنين، قادما من أمريكا ترانزيت على متن طائرة الخطوط القطرية، وتم ضبط الضبط الجمركي لما بحوزته من ممنوعات، وجاري التحقيق معه.

ستأمر جهات التحقيق بإرسال المواد التي عثر عليها بحوزته إلى لمعمل الكيماوي للفحص، وبيان هل تحتوي مواد مخدرة من المدرجة بجداول المخدرات المعروفة، ستحدد جهات التحقيق مصير احتجازه، إما بالتحفظ على سعد الصغير، أو إخلاء سبيله لحين ظهور نتيجة التحليل، وكانت مصادر مقربة من الفنان سعد الصغير، أكدت القبض على سعد الصغير فور عودته من رحلة فنية بإحدى عواصم الدول العربية.

آخر أعمال سعد الصغير

وكان آخر أعمال سعد الصغير هي أغنية شارع شريف، كما طرح اغنية هنروح المولد 2 على كافة المنصات الالكترونية والمحطات الفضائية، وأغنية “يابت يلا”، وحققت نجاحا كبيرا من كلمات أحمد غريب وألحان زيزو فاروق وتوزيع زيزو فاروق وعصام إسماعيل.

أبرز أعمال سعد الصغير

شارك سعد الصغير، في العديد من الأعمال السينمائية أبرزها شارع الهرم، لخمة راس، ولاد بلد، عش البلبل، ابقي قابلني، البيه الرومانسي، حصل خير، وغيرها من الأفلام، بينما أيضًا قدم العديد من المسلسلات أبرزها دلع البنات، عفاريت محرز، ولاد إمبابة، مبروك جالك قلق، 30 ليلة وليلة وغيرها.