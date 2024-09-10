إيمان العاصي تروج لمسلسها برغم القانون.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها بصورة البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد برغم القانون، ترويجا له، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلقت “العاصي” على الصورة قائلة:"برغم القانون معادنا يوم ١٤ سبتمبر على واتش ات

أحدث أعمال إيمان العاصي

ويذكر أن أحدث أعمال إيمان العاصي مسلسل "برغم القانون" ويمثل تحديًا كبيرًا لإيمان العاصي، كأول بطولة مطلقة لها في الدراما، لذا ترغب في تقديم عمل يرضي ذوق الجمهور، كما بذلت جهدا كبيرا في هذا العمل، بهدف تحقيق النجاح الذي تتمناه، من خلال دور تظهر من خلاله بشكل جديد ومختلف عن الأدوار التى قدمتها سابقًا.

الأبطال المشاركين في مسلسل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.

إيمان العاصي وآخر أعمالها الدرامية

وشاركت إيمان العاصي في السباق الرمضاني الماضي بـ مسلسل" جعفر العمدة " بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد،سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

أحداث مسلسل جعفر العمدة

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدًا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

مسلسل جعفر العمدة وأبرز الكواليس

يذكر أن الفنانة إيمان العاصي، حلت ضيفة مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “ معكم ” على شاشة سي بي سي، وكشفت كواليس مسلسل “ جعفر العمدة ” الذي حقق نجاح كبير ف رمضان 2023، قائلة: “مشهد المواجهة بيني وبين محمد رمضان هو أول مشهد تم تصويره في المسلسل، والنهاية متغيرتش خالص ومكنتش أقدر أموت ابن جعفر في المسلسل.. الناس كانت تموتني”.

آخر أعمال إيمان العاصي السينمائية



أحدث أعمال إيمان العاصي السينمائية فيلم "فارس" وتدور أحداثه في سياق الأكشن الإثارة والغموض، وتتمحور الأحداث حول "فارس" الذي يجسده أحمد زاهر و"وعد" التي تقوم بدورها الفنانة إيمان العاصي.

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان،واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.