برسالة نارية.. أيتن عامر توجه نصيحة لمحامية طليقها

القاهرة - محمد ابراهيم - برسالة نارية قامت الفنانة آيتن عامر على توجيه رسالة إلى محامية خصمها، حسب وصفها (تحفظت على ذكر اسمه)، بعدما قالت المحامية عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي إن آيتن عامر ليست جميلة، ووجهت نصيحة لها بالتركيز على الدعوى القضائية.

ونشرت المحامية عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “إكس”: “عمر أيتن عامر ما كانت قمر بفلتر أو بدونه”.

لتقوم آيتن عامر بالرد عليها قائلة: “يا أستاذة عيب، ركزي في القضية أحسن من إكس والكلام الفاضي ده، ومعادنا في المحكمة وأنا واثقة في القضاء المصري اللي هيرجعلي حقي ويعوضني الظلم اللي اتظلمته في المسلسل ده.. محامية مسلسل وكل ما نفترق داخلة تهزر معايا.. ركزي في القضية يا أستاذة”.

ونشرت عامر تغريدة المحامية وردها عليها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وعلقت: “لا تعليق والله لما محامية الخصم تكتب كلام زى ده.. القضية شغالة لحد دلوقتي وأنا ملتزمة الصمت ومتكلمتش في تفاصيل الناس كلها عارفاها.. بس إن نصر الله لقريب، ربنا مايرضاش بالظلم”.