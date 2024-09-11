نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كندة علوش تنشر صورة مع زوجها من آخر شهور الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة كندة علوش صورة لها من زوجها النجم عمرو يوسف من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

علقت قائلة:' صيف 2024.

يذكر أن كندة علوش أعلنت عن إصابتها بسرطان الثدي، ومعاناتها في رحلة العلاج على مدار عام ونصف، وكشفت عن كيفية تعاملها مع المرض، وخوفها على زوجها الفنان عمرو يوسف وطفلها، وكيفية تحملها لرحلة العلاج، تفاصيل تجربتها مع تساقط الشعر جراء العلاج الكيماوي، ولماذا أخفت الخبر عن الجمهور، مؤكدة أنها اضطرت بعد 9 أشهر من إرضاع طفلها كريم للتوقف عن إرضاعه لشعورها بآلام، وخضعت للفحص عدة مرات.

وكان آخر أعمال كندة علوش مسلسل “ستات بيت المعادي”، والمسلسل من بطولة: إنجي المقدم، ميرهان حسين، نهال كمال المهدي، أحمد وفيق، صبري فواز، وتدور احداث مُسلسل "ستات بيت المعادي" حول ثلاث نساء متزوجات في منزلٍ واحد ضمن فترات زمنية مختلفة ومتباعدة، ويجمع بينهن قاسم مشترك واحد هو اضطرارهن إلى اتخاذ قرارات مصيرية متشابهة بهدف التغلب على التحديات والمتاعب التي تواجه حياتهن الزوجية.