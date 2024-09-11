نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البوسترات الفردية لـ مسلسل ديبو والعرض قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرحة منصة yango play البوسترات الفردية لأبطال مسلسل ديبو والذي من المقرر طرحه قريبًا.



تفاصيل مسلسل ديبو



يتألف مسلسل "ديبو" من 12 حلقة، ويأخذ العمل طابعًا اجتماعيًا كوميديًا يجمع بين الفكاهة وقصص الحياة اليومية.

ويعود تأليف هذا العمل إلى الكاتب إيهاب بليبل، بينما يتولى مهمة الإخراج أحمد عبد الوهاب، مع إنتاج من سالي والي.

من المتوقع أن يجذب المسلسل انتباه الجمهور لما يحتويه من أحداث مشوقة وأسلوب سرد مميز.

أحداث مسلسل “ديبو”



مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.

أخر أعمال محمد أنور

يذكر أن آخر أعمال محمد أنور مسلسل " جوازة توكسيك" وحقق به نجاح كبير في السينما وتصدر شباك التذاكر بالمركز الخامس.

أحداث فيلم جوازة توكسيك

وتدور أحداث فيلم جوازة توكسيك، في إطار كوميدي، حول قصة حب فريدة والتي تُجسّدها ملك قورة، وكريم الذي يجسده الفنان محمد أنور بعد تعرضهما إلى سوء تفاهم في دبي.

أبطال فيلم جوازة توكسيك

وينتمي كل منهما إلى طبقة اجتماعية مختلفة عن الآخر ما ينشأ عنه العديد من المواقف الكوميدية، وهو من بطولة محمد أنور، وهيدي كرم، وملك قورة، وليلى علوي، وتامر هجرس، وآخرين، وهو من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد.