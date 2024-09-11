نور النبوي: "اضايقت من جواز والدي لأنه بعد عني"

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان نور النبوي ضيفا في برنامج “ABtalks” التي يقدمة الإعلامي أنس بوخش عبر قناته الشهيرة "يوتيوب".

كشف نور خالد النبوي عن مشاعره عندما اتخذ والده، النجم خالد النبوي، قرار الزواج مرة أخرى، موضحًا التجارب العاطفية التي مر بها خلال تلك الفترة.

وقال نور النبوي: "طلاق أبويا وأمي حصل وأنا عمري سنتين، كنت صغير ومش فاهم، لكن زوجته منى من الأول بتحبنا أوي".

وتابع: "كنت عارف إنه عايش بعيد في بيت تاني، واللي ضايقني إنه مشي من البيت وبقى مش موجود معايا كل يوم".

وعن ولاده أخيه الأصغر علق نور النبوي قائلا: "أخويا الصغير من أم ثانية لكن هي أمي، ولما إتولد كنت خايف أبقى الأخ الصارم وفي لحظة بقيت صارم".

مسلسل 6 شهور

ومن ناحية أخري، ينتظر الفنان نور النبوي عرض مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “6 شهور” من بطولته، ومن المقرر عرضه على WATCH IT قريبًا، والمسلسل يمثل أولى تجارب نور النبوي مع البطولة المُطلقة في الدراما، ومكون من 10 حلقات، لينضم إلى قائمة أعمال المنصة التي تستعد لطرح أكثر من مسلسل جديد خلال الأيام المقبلة.

أبطال مسلسل 6 شهور

يشارك في بطولة مسلسل 6 شهور: نور النبوي، نور إيهاب، أمجد الحجار، وميشيل ميلاد، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

يدور احداث مسلسل 6 شهور في إطار اجتماعي لايت، يناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة.