نور النبوي: لو أبويا مش معروف مكنتش هبقى ناجح في التمثيل

القاهرة - محمد ابراهيم - رد الفنان نور النبوي على الجدل المتعلق باتهامه بدخوله مجال التمثيل بفضل "الواسطة" بسبب والده الفنان خالد النبوي، وجاء ذلك خلال استضافته في برنامج "ABtalks" الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش عبر قناته الشهيرة على "يوتيوب".

قال نور النبوي: "لو أبويا مش معروف مكنتش هبقى ناجح، مش حاسس إني أنا كنت هبقى ناجح في التمثيل على الأقل لو أبويا مكنش ممثل لأن ده كان دافع”.

وتابع: «فيه ناس ممكن تبقى فاكرة إني دخلت واسطة، وده حقهم لأنهم ميعرفوش، فيه ناس كتير واسطة ومتستحقش مكانها، أنت شايف إني داخل واسطة حقك، وعليا أنا أثبت لك أن أنت معندكش حق بشغلي

واضوح النبوي: «محدش يعرف إن أبويا عمره ما رفع سماعة تليفون على حد يشغلني، ومش لازم أقعد أقول كدة، كان عندي دافع إني أثبت إن أنا هشتغل لوحدي وهنجح وهشتغل معاه في نفس المسلسل وهنجح لوحدي، والناس هتطلع تتكلم عني ودي صعبة جدًا».

أحدث أعمال نور النبوي

ومن ناحية أخري، ينتظر الفنان نور النبوي عرض مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “6 شهور” من بطولته، ومن المقرر عرضه على WATCH IT قريبًا، والمسلسل يمثل أولى تجارب نور النبوي مع البطولة المُطلقة في الدراما، ومكون من 10 حلقات، لينضم إلى قائمة أعمال المنصة التي تستعد لطرح أكثر من مسلسل جديد خلال الأيام المقبلة.

أبطال مسلسل 6 شهور

يشارك في بطولة مسلسل 6 شهور: نور النبوي، نور إيهاب، أمجد الحجار، وميشيل ميلاد، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

يدور احداث مسلسل 6 شهور في إطار اجتماعي لايت، يناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة.