نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية خالد الصاوي في المداح 5 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفنان خالد الصاوي لخوض أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "المداح 5"



ومن المقرر أن يجسد خالد الصاوي في دور الشيطان خلال الجزء الخامس من مسلسل المداح، بطولة حمادة هلال، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

وتواصل الشركة المنتجة خلال الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل، من أجل بداية التصوير.



كما تعاقد مؤخرًا على المشاركة ضيف شرف في مسلسل سيد الناس، بطولة عمرو سعد تأليف وإخراج محمد سامي ومن المفترض أن يعرض في رمضان 2025.

تفاصيل فيلم أصل الحكاية



وفي السينما ينتظر خالد الصاوي خلال الفترة المقبلة عرض فيلم أصل الحكاية، تأليف وإخراج محمد أمين ويشارك فيه كريم عفيفي، هالة فاخر، محمد ثروت، يوسف عثمان، ويتناول العمل العديد من القضايا الشائكة التي تخص مجتمعنا.

آخر أعمال خالد الصاوي

والجدير بالذكر آخر أعمال خالد الصاوي مسلسل صدفة، تأليف أيمن سلامة وإخراج رؤوف عبد العزيز، وشارك في العمل عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، فراس سعيد، فراس سعيد، عبير منير، أحمد أبو زيد.