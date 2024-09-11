نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور النبوي: أمي تحملت مسؤليتنا بعد انفصالها عن والدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان نور النبوي ضيفا في برنامج “ABtalks” الذي يقدمة الإعلامي أنس بوخش، عبر قناته الشهيرة "يوتيوب".

تحدث الفنان نور النبوي عن علاقته بوالديه في مرحلة الطفولة والشباب بعد انفصالهما، وشرح تأثير الحياة الاجتماعية على حياته، موضحًا: إنه كان مقربا من والده جدا في مرحلة النضج، وعلى خلاف دائم مع والدته ولكنه أدرك مع الوقت أنها كانت متحملة مسئولية كبيرة.

وأكد نور النبوي أنه كان متعلقا بوالده وكان لا يمانع شهرته بل كان يحبها ويستمتع بالتفاف الجمهور حوله.

أحدث أعمال نور النبوي

ومن ناحية أخري، ينتظر الفنان نور النبوي عرض مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “6 شهور” من بطولته، ومن المقرر عرضه على WATCH IT قريبًا، والمسلسل يمثل أولى تجارب نور النبوي مع البطولة المُطلقة في الدراما، ومكون من 10 حلقات، لينضم إلى قائمة أعمال المنصة التي تستعد لطرح أكثر من مسلسل جديد خلال الأيام المقبلة.

أبطال مسلسل نور النبوي

يشارك في بطولة مسلسل 6 شهور: نور النبوي، نور إيهاب، أمجد الحجار، وميشيل ميلاد، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

يدور احداث مسلسل 6 شهور في إطار اجتماعي لايت، يناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة.