تعرف على إيرادات فيلم Beetlejuice Beetlejuice



القاهرة - محمد ابراهيم -

تمكن فيلم Beetlejuice Beetlejuice أن يتخطى التوقعات ليحقق 111 مليون دولار فى الافتتاحية، ليسجل أحد أقوى أربعة افتتاحات فى شهر سبتمبر.

ووفقاً التقارير الأجنبية فإن فيلم "Beetlejuice Beetlejuice" تكلف 100 مليون دولار، ليسجل أحد أفضل افتتاحيات شهر سبتمبر، حيث كان فيلم Deadpool & Wolverine هو ثاني أفضل الافتتاحيات في سبتمبر والتي وصلت لـ 211.4 مليون دولار، بينما حقق فيلم Inside Out 154.2 مليون دولار في الافتتاحية ليسجل المركز الرابع.

وكان قد وصلت إيرادات فيلم Deadpool & Wolverine بطولة ريان رينولدز وهيو جاكمان إلى مليار و269 مليونًا و537 ألف دولار عالميًا فى شباك التذاكر حول العالم، منذ طرحه يوم 26 يوليو الماضى.



إيرادات فيلم Beetlejuice Beetlejuice

وانقسمت الإيرادات بين 608 ملايين و537 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و660 مليونًا و805 آلاف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

وكانت قد كشفت نجمة سلسلة أفلام X-Men هالى بيرى عن سبب عدم ظهور شخصيتها في فيلم Deadpool & Wolverine، فى الفترة التى سبقت إصدار الفيلم، تكهن المعجبون بأن شخصية ستورم التي تؤديها بيري قد تظهر في الفيلم، خاصة لارتباطها بعالم فوكس إلى جانب شخصية Wolverine التي يؤديها النجم العالمى هيو جاكمان.

