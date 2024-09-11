بهذا الموعد... وائل كفوري يحيى حفلاً غنائيا في السويد



القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم وائل كفوري لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، فى ستوكهولم بالسويد يوم 21 سبتمبر الشهر الجارى، ومن المقرر أن يقدم وائل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.



آخر أعمال وائل كفوري

والجدير بالذكر آخر أعمال وائل كفوري أغنية لآخر دقة، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

كلمات أغنية لآخر دقة

بنسى كل الأسامي، بنسى شوارع وقلوب

إلا اسمك بقلبي بيضله جوه محفوظ ومكتوب

بنسى كل الأسامي، بنسى شوارع وقلوب

إلا اسمك بقلبي بيضله جوه محفوظ

ومكتوب على كل دقة من قلبي بحبك لآخر دقة

وبشوف جوه بعيونك دنيا فيها ببقى

مكتوب على كل دقة من قلبي بحبك لآخر دقة

وبشوف جوه بعيونك دنيا فيها ببقى

بنسى كل الأسامي، بنسى شوارع وقلوب

إلا اسمك بقلبي بيضله جوه محفوظ ومكتوب

إلك بفتح عينيّ وعلى صورة وجهك بنام

كل لحظة عنا ذكرى لبكرة أنتي وأنا والأيام

إلك بفتح عينيّ وعلى صورة وجهك بنام

كل لحظة عنا ذكرى لبكرة أنتي وأنا

ومكتوب على كل دقة من قلبي بحبك لآخر دقة

وبشوف جوه بعيونك دنيا فيها ببقى

مكتوب على كل دقة من قلبي بحبك لآخر دقة

وبشوف جوه بعيونك دنيا فيها ببقى

بنسى كل الاسامي