تعرف على تفاصيل شخصية رانيا منصور في "رقم سري"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد الفنانة رانيا منصور لخوض أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "رقم سري"

ومن المقرر أن تجسد رانيا خلال أحداث العمل شخصية فتاة تدعى ميرنا وهى زميلة ياسمين رئيس فى العمل.



أبطال مسلسل رقم سري



مسلسل رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقى صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامى الطمبارى، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومقرر عرضه قريباً على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

رانيا منصور تحتفل بانتهاء تصوير فيلم ري ستارت



وفى سياق منفصل، انتهت رانيا منصور من تصوير مشاهدها فى فيلم "رى ستارت" مع النجم تامر حسنى، حيث تجتمع مع ابنتها توانا الجوهرى فى الفيلم بعدما برزت الأخيرة فى أولى تجاربها خلال مسلسل "كامل العدد +1" بطولة دنيا الشربينى وشريف سلامة والذي عٌرض فى رمضان الماضي، والفيلم يشارك فى بطولته هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق



آخر أعمال رانيا منصور

والجدير بالذكر آخر أعمال رانيا منصور مسلسل الوصفة السحرية، والذي حاز على إعجاب الجمهور،



والعمل بطولة شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، أسامة عبد الله، ملك ياسر وشروق إبراهيم.

مسلسل الوصفة السحرية تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم،