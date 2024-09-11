نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفستان أزرق.. زينب العبد تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة زينب العبد، متابعيها صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

إطلالة الفنانة زينب العبد

و ظهرت زينب العبد، وهي ترتدي فستان باللون الأزرق وبه قصة الاوف شولدر التي تليق بها، وأعتمدت على تسريحة الشعر الويڤي الذي تركته منسدلًا على كتفيها ليبرز مدى أنوثتها ورقتها، وأعتمدت على الميكب الترابي وأحمر شفاه باللون البني الذي يبرز جمال ملامح وجهها الجميل.

الفنانة زينب العبد

وفي سياق آخر، كرمت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون الفنانة "زينب العبد" عن دورها في مسلسل "العتاولة" الذي تم عرضه في ماراثون دراما لهذا العام.



آخر أعمال الفنانة زينب العبد

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال زينب، هو مسلسل "العتاولة" الذي تدور أحداثه في إطار درامي تشويقي حول نصار وشقيقه خضر اللذين يعملان في السرقة والنهب ثم يكتشفان بعد توبة أحدهما عن السرقة أنهما ليسا أخين وأن والدتهما "سترة العترة"، التي تجسد دورها الفنانة فريدة سيف النصر، هي من دبرت ذلك حتى تستفيد من غنائم ما يسرقانه معًا.



طاقِم عمَل مسلسل "العتاولة"

لقد قدم بطولة "العتاولة" الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، زينب العبد، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة Cedars Art Production.