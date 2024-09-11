"وشي في وشك".. عرض المسرحي لـ وليد علاء الدين

القاهرة - محمد ابراهيم - وسط حضور جماهيري كبير شهد مسرح "نهاد صليحة" بأكاديمية الفنون بالهرم امس الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر في التاسعة مساء العرض المسرحي "وشي في وشك"، والمأخوذ عن رواية "الغميضة" للكاتب والإعلامي وليد علاء الدين.

تفاصيل رواية “الغميضة”

والرواية صدرت عن دار الشروق عام 2020،ورواية "الغميضة" لعبة سردية بطلها طفلان: ولد وبنت، يلتقيان في عالم خيالي يخصهما، يعرض عليها الطفل أن يلعبا الاستغماية، الغميضة، لكن البنت- التي تخشى الأقنعة والتخفي- تخاف، وتعرض عليه أن تعلمه لعبة أكثر إنسانية اسمها "وشي في وشك" وجهًا لوجه، لأن الأقنعة تخفي إنسانية الإنسان فيصبح كائنًا مغلقًا لا يصلح التواصل معه. تروق اللعبة للولد -الذي كان يرى في أحلامه حكايات وقصصًا كثيرة، وتتناول المسرحية فكرة تحول البشر إلى كائنات مزيفة ترتدي أقنعة مزيفة ولكننا نلاحظ حرص المؤلف إضفاء جو من الرومانسية والكوميديا أيضا في العديد من المواقف وسط حالة من الزيف والكآبة.



"وشي في وشك" من إخراج حسام الصياد، وموسيقى وألحان حسن زكي، وأشعار أحمد مراد، واستعراضات محمود نوح.

معلومات عن وليد علاء الدين

الجدير بالذكر أن وليد علاء الدين، شاعر وكاتب وإعلامي مصري، وُلد عام 1973، حصل على ماجستير الصحافة من كلية الإعلام جامعة القاهرة، حبه للثقافة والتراث وانشغاله بالأدب بشتى فروعه وألوانه دفعه للعمل بالصحافة الثقافية العربية منذ عام 1996. ولديه إنتاج أدبي غزير في المسرح والقصة القصيرة وشعر الفصحى، منها روايات "كيميا" و"ابن القبطية"، كما فاز عمله المسرحي "العصفور" بجائزة الشارقة للإبداع العربي عام 2007، وحصلت مسرحيته "72 ساعة عفو" على جائزة ساويرس عام 2015 لأحسن نص مسرحي.