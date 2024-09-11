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في هذا الموعد.. علي الحجار علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي

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القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان علي الحجار لاحياء حفل غنائي يوم آخر أعمال علي الحجار 25 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم مجموعة من اغانيه المميزة.
 

آخر أعمال علي الحجار 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان علي الحجار طرحه لأغنية من فوقنا من سابع سماء التي تضامن من خلالها مع القضية الفلسطينية، بالتعاون مع باقة كبيرة من صناع الموسيقي.

 

وتقول كلمات الاغنية

 

وتضمنت كلمات أغنية من فوقنا من سابع سماء الآتي: من فوقنا من سابع سما شاهد على الأحداث، وإن فات سنين قصتنا عايشة محفوظة وسط الناس، أبطال تعيش وتضحي لأجل الحلم والأجيال، ولأجل أرض اختارها رب ميمسهاش خناس، عايزين يصفوا حلم أمة بتحلمه لسنين، ويفرقوا الشمل اللي ما يقدر عليه القادرين

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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