نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسكندرية السينمائي يكرم الفنانة الإيطالية فرانشيسكا ريتونديني في دورته الـ40 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الفني الأمير أباظة، تكريم الفنانة الإيطالية فرانسيسكا ريتونديني، وهي ممثلة ومقدمة برامج ومنتجة أيضًا.

من هي فرانشيسكا ريتونديني؟

فرانشيسكا ريتونديني هي ممثلة ومنتجة ايطالية، ولدت في فيرونا، ودرست البيانو والغيتار الكلاسيكي منذ سن السابعة، ثم الكوميديا ​​(تياترو فلبيني)

وفي التاسعة عشرة من عمرها، انتقلت إلى روما لبدء الدراسة مع مدربين دوليين، كما شاركت في دروس متقدمة مع مدرب التمثيل برنارد هيلار، وحصلت على درجة الماجستير مع إيفانا تشوبوك، طريقة تشوبوك، وحصلت أيضا فرانشيسكا علي دروس متقدمة في الأداء الصوتي مع مغنية برودواي ماري سيتراكيان.

ثم بدأت حياتها المهنية في التمثيل عام 1996، عندما بدأت التمثيل في عدد قليل من المسلسلات التلفزيونية الوطنية. من أشهرها "Sei forte maestro" مع جاستون موشين وفاليريا فابريزي، و"Il custode Angelo" مع لينو بانفي و"Elisa di Rivombrosa" (سلسلة أزياء) من تصميم Cinzia TH Torrini.

عملت في السينما مع العديد من المخرجين مثل لينا ويرتمولر (Ninfa Plebea)، وراشيل غريفيتس (DeKronos)، ورومانو سكافوليني، وإيتوري سكولا (La cena)، وستيف باك (Ghost Ship-Warner Bross)، كما أنها تدير برامج تلفزيونية وطنية (Rai وMediaset) والمهرجانات الوطنية مثل مهرجان فيتوريو فينيتو السينمائي، ومهرجان ديل تيرزيو ميلينيو (مهرجان البندقية السينمائي).

وتقوم ريتونديني بإخراج وكتابة النصوص لمهرجان سينما المغامرات على قناة Rai3 Prix Aerec (الأكاديمية الأوروبية للعلاقات الاقتصادية والثقافية)، وتشارك حاليا في الإنتاج.



وهي أيضا منتج لأحد عشر إصدارًا لجائزة ستارلايت الدولية للسينما، وهي جائزة سينمائية تُمنح في البندقية كجزء من مهرجان البندقية السينمائي الدولي. وقد تم تكريم العديد من الفائزين على مر السنين، بما في ذلك ماتيو جاروني، وجيانكارلو جيانيني، وزينيا رابابورت، وآصف كاباديا، وأندريا بالورو، وأليساندرو جاسمان، وماسيميليانو جالو، وإيزابيلا فيراري وغيرهم الكثير.



و قامت فرنشيسكا بإخراج بعض الأفلام القصيرة، من بينها فيلم قصير عن مرض الزهايمر، برعاية الاتحاد الإيطالي للزهايمر، بعنوان "IL Cioccolatino"، الحائز على العديد من الجوائز المحليه والدوليه، والذي تم تقديمه في مهرجان روما السينمائي 2018.



في ربيع عام 2025، وستقوم في الفترة المقبلة بإخراج فيلم ذو قيمة ثقافية واجتماعية كبيرة بعنوان "L'INSABBIATO"، مستوحى من كتاب لوتشيانو ميروني، والذي يحكي قصة أول صحفي قتل على يد المافيا، وهي قصة لم تروى حتى الآن والتي تجري أحداثه في صقلية.

فرانشيسكا تشغل منصب الرئيس الفخري لجمعية غير ربحية - Acceptus Mundi - التي تنظم التبادلات بين الثقافات لنشر رسالة المساواة بين الشعوب من خلال السينما والموسيقى والمناظرات. من اشهر اعمالها "ghost ship"، "Senza paura"، "Endless dark" و"Dolcemente Complicate".

وتعد رويتونديني من اهم ممثلات جيلها التي نالت اعمالها السينمائية والدرامية علي العديد من الجوائز المحليه والدوليه.

يذكر أن الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية تقام خلال الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر المقبل تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

معلومات عن مهرجان الإسكندرية السينمائي

يعد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المتميزة.

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