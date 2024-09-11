نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| رحمة أحمد: أفاضل بين عدة أعمال لرمضان 2025.. وهذا مصير الجزء التاسع من "الكبير أوي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة رحمة أحمد عن تفاصيل مشاركتها في دراما رمضان 2025، مؤكدة أنها لم تستقر حتى الآن على المشاركة في أي عمل فني، مضيفة:" فيه أعمال كتير معروضة عليا، وحاليًا بقرأ السيناريوهات وبفاضل بينهم".

وبسؤالها عن وجود جزء تاسع من مسلسل الكبير أوي، أكدت رحمة في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" أن فكرة وجود جزء جديد من مسلسل "الكبير أوي" لم تتضح بعد وما زالت مجهولة بالنسبة لها، مؤكدة أنها تنتظر آخر التطورات النهائية الخاصة بهذا المشروع.

رحمة أحمد: بيسألوني عن جزء جديد من "الكبير" وأنا بوصل ابني المدرسة

وتابعت: "اتسألت السؤال ده كتير أوي وخصوصًا لما بنزل أوصل ابني للمدرسة، وأنا حاليًا معنديش أي معلومة خاصة بوقف المسلسل ولا بالنفي ولا بالإيجاب".

آخر أعمال رحمة أحمد

وكانت آخر أعمال الفنانة رحمة أحمد في رمضان الماضي مشاركتها في الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، الذي شهد أحداثًا كوميدية تدور حول مغامرات "حزلقوم" في قرية المزاريطة، والمسلسل شارك فيه عدد كبير من النجوم إلى جانب أحمد مكي، منهم رحمة أحمد، حاتم صلاح، محمد سلام، وبيومي فؤاد، مصطفي غريب، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم، أمينة خليل وشيماء سيف.

وعرض مسلسل الكبير أوي لأول مرة في عام 2010، وارتبط العديد من المصريين والعرب بمسلسل الكوميديا الذي قام ببطولته الفنانون أحمد مكي ودنيا سمير غانم، تحت إدارة المخرج أحمد الجندي، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا خلال السنوات العديدة الماضية حتى وصل إلى الجزء الثامن.

كما شاركت رحمة أحمد بعدد من الأعمال الفنية ما بين السينما والدراما والمسرح أبرزها مسرحية "ميمو" بطولة النجم أحمد حلمي، وظهرت كضيفة شرف في مسلسل "أشغال شقة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

رحمة أحمد في بودكاست فايق ورايق

وحلت رحمة أحمد فرج مؤخرًا ضيفة في بودكاست فايق ورايق الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، المذاع عبر منصة الفيديوهات الشهيرة يوتيوب، ومازحت رحمة أصدقائها بعد الحلقة وكتبت: عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": “عملت حلقة مع إبراهيم فايق كفيلة أنها تخسرني أصحابي كلهم.. يا مصطفى يا غريب".