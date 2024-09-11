أحمد سعد والشاب خالد يطرحان أغنيتهما الجديدة " الزين"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان أحمد سعد ديو جديد بعنوان “الزين” بمشاركة النجم الجزائري الشاب خالد فى أول تعاون بينهما.

تفاصيل اغنيه "الزين"

وطرحت أغنية "الزين" علي اليوتيوب، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وعبده سعود وألحان أحمد سعد وتوزيع إيها كولبيكس.

احمد سعد يروج لـ اغنية الزين

سبق، وكشف أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تفاصيل طرح أغنية الزين بالتعاون مع الشاب خالد، مشيرا إلى موعد طرحها اليوم الأربعاء في تمام الساعة الـ 7 مساء.

كلمات اغنية الزين

كانت فين العيون دي

وكان فين الجمال ده

كانت فين السهره دي

وكان فين القمر ده

كانت فين الضحكه دي

وكان فين الدلع ده؟

انا بحب الحاجات دي

ده انا بموت في الكلام ده

غي شوفتك هبلني الزين

ياعمري عينيك شابين

وين اداني عشقك وين

Sa vous dire ca y est

قلبي يبغيك انتي

وين تروحي اديني معاك

ننسى روحي وما ننساك

وانتي داويني بدواك

ياعمري حياتي

نهديها لك انتي

تعالي هنا مره مره

وانا معاك كل مره

ده انت بس اللي في قلبي

والباقيين بره بره

قلبي ليك دقه دقه

ما تزقوش زقه زقه

ده انت بس اللي في عيني

والباقين لا لا

غي شوفتك هبلني الزين

ياعمري عينيك شابين

وين اداني عشقك وين

Sa vous dire ca y est

قلبي يبغيك انتي

وين تروحي اديني معاك

ننسى روحي وما ننساك

وانتي داويني بدواك

يا عمري حياتي

نهديها لك انتي

عمري حبك انتي غدار غدار

عشقك فيا يجدي كي النار

عقلي بيك مودر خيطان كي طار

رمشة فيا سكنتي bizzarre

قلبي ده ايوه ايوه

روحي ده ايوه ايوه

كل الناس دي لالالا

الا ده ايوه ايوه

عيني ده ايوه ايوه

مني ده ايوه ايوه

محبش تاني لا لا لا

واحب ده ايوه ايوه

آخر أعمال أحمد سعد

وكان آخر أعمال أحمد سعد، طرحه لأغنية بنت الناس، من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وليد العطار، وتتضمن كلماتها: «تضحكلي الدنيا في ضحكتها، ويسرقني الوقت في قعدتها، دي بتاخد العقل بحلاوتها، انا مقابلتش اجمل منها، تتدلع تختار على ذوقها، وبسيبها على راحتها بشوقها، عيني بتحسدها علي هدوئها، أنا مببطلش كلام عنها، دي بنت ناس، وتختلف عن كل الناس، ولو كان للقمر انعكاس، هينعكس علي مرايتها، بجمالها يشهد كل الناس، وعيون جميلة مليانه احساس، مبشوفش حد في رقتها».