أحمد سعد والشاب خالد يطرحان أغنيتهما الجديدة " الزين"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان أحمد سعد ديو جديد بعنوان “الزين” بمشاركة النجم الجزائري الشاب خالد فى أول تعاون بينهما.
تفاصيل اغنيه "الزين"
وطرحت أغنية "الزين" علي اليوتيوب، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وعبده سعود وألحان أحمد سعد وتوزيع إيها كولبيكس.
احمد سعد يروج لـ اغنية الزين
سبق، وكشف أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تفاصيل طرح أغنية الزين بالتعاون مع الشاب خالد، مشيرا إلى موعد طرحها اليوم الأربعاء في تمام الساعة الـ 7 مساء.
كلمات اغنية الزين
كانت فين العيون دي
وكان فين الجمال ده
كانت فين السهره دي
وكان فين القمر ده
كانت فين الضحكه دي
وكان فين الدلع ده؟
انا بحب الحاجات دي
ده انا بموت في الكلام ده
غي شوفتك هبلني الزين
ياعمري عينيك شابين
وين اداني عشقك وين
Sa vous dire ca y est
قلبي يبغيك انتي
وين تروحي اديني معاك
ننسى روحي وما ننساك
وانتي داويني بدواك
ياعمري حياتي
نهديها لك انتي
تعالي هنا مره مره
وانا معاك كل مره
ده انت بس اللي في قلبي
والباقيين بره بره
قلبي ليك دقه دقه
ما تزقوش زقه زقه
ده انت بس اللي في عيني
والباقين لا لا
غي شوفتك هبلني الزين
ياعمري عينيك شابين
وين اداني عشقك وين
Sa vous dire ca y est
قلبي يبغيك انتي
وين تروحي اديني معاك
ننسى روحي وما ننساك
وانتي داويني بدواك
يا عمري حياتي
نهديها لك انتي
عمري حبك انتي غدار غدار
عشقك فيا يجدي كي النار
عقلي بيك مودر خيطان كي طار
رمشة فيا سكنتي bizzarre
قلبي ده ايوه ايوه
روحي ده ايوه ايوه
كل الناس دي لالالا
الا ده ايوه ايوه
عيني ده ايوه ايوه
مني ده ايوه ايوه
محبش تاني لا لا لا
واحب ده ايوه ايوه
آخر أعمال أحمد سعد
وكان آخر أعمال أحمد سعد، طرحه لأغنية بنت الناس، من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وليد العطار، وتتضمن كلماتها: «تضحكلي الدنيا في ضحكتها، ويسرقني الوقت في قعدتها، دي بتاخد العقل بحلاوتها، انا مقابلتش اجمل منها، تتدلع تختار على ذوقها، وبسيبها على راحتها بشوقها، عيني بتحسدها علي هدوئها، أنا مببطلش كلام عنها، دي بنت ناس، وتختلف عن كل الناس، ولو كان للقمر انعكاس، هينعكس علي مرايتها، بجمالها يشهد كل الناس، وعيون جميلة مليانه احساس، مبشوفش حد في رقتها».