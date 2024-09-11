نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مسلسل نيللي كريم في رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة نيللي كريم في الفترة الحالية لتصوير مسلسها الجديد، الذي من المقرر عرضه في رمضان القادم 2025، المكون من 15 حلقة.

تفاصيل مسلسل نيللي كريم 2025

ينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة المكونة من 15 حلقة، من إخراج عبد العزيز النجار، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ولم يتم اختيار اسم المسلسل حتى الآن.

احدث اعمال نيللي كريم

ومن ناحية اخري، تشارك في فيلم "هابي بيرزداي"، والذي دخل مراحله الأخيرة من المونتاج والمكساج، تم تصوير الفيلم في عدة مناطق شعبية مثل بولاق أبو العلا وإمبابة والقناطر الخيرية، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، يناقش قضايا هامة أبرزها عمالة الأطفال، الفيلم من بطولة نيللي كريم، حنان مطاوع، شريف سلامة، حنان يوسف، ومجموعة من الأطفال وضيوف الشرف. العمل من تأليف وإخراج سارة جوهر، وإنتاج شركة Sky Limit للمنتج أحمد دسوقي.

آخر أعمال نيللي كريم

وكان آخر أعمال نيللي كريم هو فيلم السرب، الذي شارك في بطولته أحمد السقا، آسر ياسين، أحمد فهمي، أحمد حاتم، دياب، محمد فراج، صبا مبارك، محمود عبد المغني ومحمد ممدوح، ومن إخراج أحمد نادر جلال، مسرحية "السندباد" نخبة من نجوم الفن، أبرزهم: كريم عبد العزيز، نيللي كريم، مصطفى خاطر، شيماء سيف، بيومي فؤاد وويزو، من إنتاج آلاء الغزالي، وإخراج أحمد الجندي، وتأليف محمد زيزو ومحمود نبيل.

وايضا شاركت في مسلسل "فراولة"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا. جسدت فيه دور قارئة الفنجان "فراولة" التي تتغير حياتها من فتاة فقيرة إلى واحدة من مشاهير السوشيال ميديا، حيث خاضت رحلة صعود مليئة بالمواقف الكوميدية. المسلسل كان من بطولة نيللي كريم إلى جانب نجوم آخرين مثل صدقي صخر، شيماء سيف، أحمد فهيم، وعلا رشدي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي.