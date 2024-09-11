في هذا الموعد..منصة watch it تقرر عرض فيلم "السرب" لأحمد السقا

القاهرة - محمد ابراهيم -



قررت منصة watch it عرض فيلم السرب لأول مرة بعد طرحه بجميع دور العرض، ويتناول الفيلم أحداث حقيقية حول العلميات التي قام بها الجيش المصري على جماعة داعش الإرهابية.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة watch it على السوشيال ميديا بوستر الفيلم مشيرة أنه سيتم طرحه ابتدًا من 19 سبتمبر.

تفاصيل فيلم السرب

تدور أحداث فيلم "السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

فريق عمل السرب

ويشارك ببطولة فيلم " السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

آخر أعمال أحمد السقا



يذكر أن آخر أعمال السقا مسلسل العتاولة وتدور أحداث المسلسل في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف، تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

فريق عمل العتاولة





مسلسل "العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.