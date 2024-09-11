دوللي شاهين تنتهي من تسجيل أغنية "انا الحاجة الحلوة"

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهت المطربة اللبنانية دوللي شاهين من تصوير أغنيتها الجديدة "انا الحاجة الحلوة" كما صورتها على طريقه الفيديو كليب، هي من إخراج مؤمن يوسف، وهي من كلمات الشاعر الغنائي السيد علي، والملحن أحمد يوسف، والموزع الموسيقي طارق حسيب، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله، والمشرف الفني والموسيقي أحمد عبد العزيز.

أخر أعمال دوللي شاهين



وكانت المطربة البنانية دوللي شاهين، طرحت مؤخرا أغنيتها الجديدة بعنوان «دوللي ست البنات» وهي من كلمات احمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع احمد عبدالعزيز مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله. تحت إدراة المخرج مؤمن يوسف.

كلمات أغنية ست البنات:



انا اسمي دولي وحلوة كلي

ياما قالوا عني انا الجامده

بسكوته طعمه وجمالها نعمه

بسبوسه قشطه على مانجه

انا حلويات ست البنات

انا ترندات ملكة جيلي

دا في الأساطير حكوا عني كتير

تغرق تتوه في تفاصيلي