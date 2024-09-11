حسن الرداد وإيمي سمير غانم يشاركان في رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم لمسلسل جديد، من المقرر عرضه في رمضان 2025، من إخراجه خالد مرعي، إنتاج أحمد السبكي.

اخر أعمال حسن الرداد وإيمي سمير غانم

يُذكر أن حسن الرداد وإيمي سمير غانم انتهيا خلال الفترة الماضية من تقديم عروض مسرحية التلفزيون، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، وحققت المسرحية ردود أفعال إيجابية.

قصة مسرحية التلفزيون

تدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين يجدان تلفزيون سحري في طرد مرسل لهما، وفجأة يظهران في داخله ويتنقلان بين قنواته بكل أحداثه وتفاصيله.

ابطال مسرحية التلفزيون

شارك بجانب حسن وإيمي في بطولة المسرحية أوس أوس، سليمان عيد، بدرية طلبة، ومحمود حافظ، ومن تأليف أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد خطاب والإخراج لـ محمد الصغير.

اعمال جمعت حسن الرداد وإيمي سمير غانم

أول الأعمال للثنائي معا، دارت أحداثه حول شاب ثرى يتصيد الفتيات، وكانت تجسد دور المساعدة الخاصة به وبوالده فى العيادة الخاصة به حتى يقع فى حبها فى نهاية الفيلم، ويعد مسلسل "حق ميت" ثانى الأعمال التى جمعتهما خلال، وتدور أحداثه حول المحامى الشاب نادر، والذى يكون متهما فى اختطاف وقتل 4 سيدات، ومع سير الشرطة فى التحقيق، يسترجع داخل الزنزانة قصة حبه الحزينة مع حنين.

كما جمعهما المسلسل الإذاعى "فرقة سيكا"، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى توشيقى حول فكرة "ما ضاع حق وراءه مطالب"، وأنه فى النهاية لا يصح إلا الصحيح، العمل الرابع بينهما كان من خلال فيلم "عشان خارجين"، وايضا مسلسل "عزمى وأشجان" عام 2018، وشاركهما فى البطولة، الفنان سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوى، محمد ثروت.

اخر اعمال حسن الرداد

وكان اخر اعمال حسن الرداد هو منافسته في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل محارب، والعمل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، نيرمين الفقي، سلوى عثمان، سماء إبراهيم، ملك أحمد زاهر، ومحمود ياسين جونيور، فيما ظهر عدد من ضيوف الشرف منهم ماجد المصري وعفاف شعيب وتامر عبدالمنعم، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

آخر أعمال إيمي سمير غانم

أما إيمي سمير غانم فتغيب عن الدراما الرمضانية منذ أن قدمت مسلسل سوبر ميرو في موسم رمضان 2019، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي، وشارك بجانبها في بطولة العمل، الراحل سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ملك قورة، محمد محمود، وإنعام سالوسة، والمسلسل من تأليف محمد محمدي وأحمد محي وإخراج وليد الحلفاوي.