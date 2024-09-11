لأول مرة.. نور النبوي يكشف أسرار عن طفولته

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان نور النبوي، في لقائه مع أنس بوحش في برنامج «ABtalks»، كواليس طفولته مع شقيقه التوأم كريم، والذي يسبقه في العمر بخمس دقائق، موضحًا أن شقيقه مختلف عنه في الشكل والشخصية والكثير من الصفات.

نور النبوي يكشف أسرار عن طفولته

وقال نور: كريم أخويا هو أكبر مني بخمس دقائق، بس احنا في الشكل مش شبه بعض، وفي حاجات بيمر بيها الأشخاص التوأم أظن دي مش عندنا، زي أننا نحس ببعض، أنا سمعت عن الموضوع ده، بس مش عندنا».

سبب فوبيا نور النبوي

وأضاف النبوي: «لكن في موضوع المقارنة ده، أنت بتحس إنك بتعيش مع إنسان مقارن بيك في نفس الأكل واللبس والعربية والمدرسة وكل حاجة، وأنا كان عندي مشكلة مع الموضوع ده، وكنت عايز أكون منفرد، وكنت بتخانق مع ماما كتير جدًا بسبب إني عايز اللبس مش شبه لبسه، لكن هو عاقل جدًا ومكانش بيهموا الكلام ده».

امنية نور النبوي عندما يصبح اب

واختتم نور: «مكنتش عارف إن إحنا أصلا مختلفين من جوه كشخصيات، يعني حتى لو عملنا إيه زي بعض، إحنا مختلفين، ولكن أنا كنت عايز أنفرد، وأخويا شاطر جدًا، وأهلي يقارنون بيننا، وشعرت بالاحباط في فترة بسبب شعوري بالفشل، ودي الفوبيا بتاعتي الشعور بالفشل، ولكن علاقتنا كانت حلوة جدًا، وبصراحة نفسي أشوف ابني زي كريم أخويا».

احدث اعمال نور النبوي

ومن ناحية اخري، يشارك نور النبوي في مسلسل «6 شهور»، من أعمال watch it الأصلية، وأول بطولة مطلقة لـ نور النبوي، في مجال الدراما، والعمل مكون من 10 حلقات، ومن من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، ومن إخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضي، والمسلسل تدور احداثه في إطار من التشويق والاثارة حيث سيكون لكل حلقة نجم متواجد في الأحداث.

أخر أعمال نور النبوي

وكان أخر أعمال نور النبوي هو مسلسل إمبراطورية ميم الذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والشباب الصاعدين بجانب الفنان خالد النبوي ويرصدهم موقع تحيا مصر، وأبرزهم: محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج محمد سلامة، والعمل من إنتاج شركة أروما.