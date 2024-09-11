حمدي الميرغني لزوجته: "عيد جوازنا الـ 7 ربنا يخليكي ليا"

القاهرة - محمد ابراهيم -



حرص الفنان حمدي الميرغني، على أن يستعيد ذكرى زواجه السابعة من الفنانة إسراء عبد الفتاح، حيث نشر صورة لهما مليئة بالأجواء الرومانسية على صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

و علق على الصورة قائلًا: "عيد جوازنا ال 7 ربنا يخليكي ليا ونفضل طول العمر مع بعض، كل سنة وانتي حبيبتي ومراتي وصاحبتي وبنتي".

و تابع: "كل سنة وانتي ضحكتي وفرحتي وحياتي كلها".

حمدي الميرغني وزوجته إسراء عبد الفتاح



آخر أعمال الفنان حمدي الميرغني

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال حمدي الميرغني هي مسرحية "تييت" والتي تدور أحداثها حول مدرس تاريخ يعيد تفكيره من جديد في ما يقدمه للطلاب من معلومات تاريخية وذلك بسبب كلمة قالها أحد الأطفال غيرت مجرى حياة الأستاذ ووجهات نظره.

أبطال مسرحية "تييت"

قد شارك في بطولة مسرحية "تييت" كلًا من: أحمد حلمي، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، محمد رضوان، جان رامز، والمسرحية من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.



و في سياق آخر، إن آخر الأفلام التي شارك فيها حمدي الميرغني هو فيلم "عصابة الماكس"، التي تدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي حول (المكسيكي) الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية، ويبقى السؤال هل ستنجح العملية ام لا؟

طاقِم عمَل فيلم "عصابة الماكس"

فيلم "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد وحمدي الميرغني، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.