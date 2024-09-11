13 سبتمبر.. طرح فيلم "ديبو" بدور العرض المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الشركة المنتجة لمسلسل “ديبو”، من خلال نشر مجموعة من الصور لكواليس العمل، والذي يخوض بطولاته الفنان محمد أنور، ومن المقرر طرحه يوم 13 سبتمبر الجاري.

تفاصيل مسلسل ديبو

مسلسل "ديبو" يتكون من 12 حلقة، ويأخذ العمل طابعًا اجتماعيًا كوميديًا يجمع بين الفكاهة وقصص الحياة اليومية.

أحداث مسلسل “ديبو”



مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.

تفاصيل فيلم جوازة توكسيك



يذكر أن آخر أعمال محمد أنور فيلم “جوازة توكسيك” والتي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول قصة حب فريدة والتي تُجسّدها ملك قورة، وكريم الذي يجسده الفنان محمد أنور بعد تعرضهما إلى سوء تفاهم في دبي.

أبطال فيلم جوازة توكسيك

وينتمي كل منهما إلى طبقة اجتماعية مختلفة عن الآخر ما ينشأ عنه العديد من المواقف الكوميدية، وهو من بطولة محمد أنور، وهيدي كرم، وملك قورة، وليلى علوي، وتامر هجرس، وآخرين، وهو من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد.