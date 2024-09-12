نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبلة فاهيتا: الرجالة كلها خاينين ومنهم المهيطل والنمس اللي مبيتقفش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت أبلة فاهيتا عن أنواع الرجال والسيدات من وجهة نظرها في برنامج "بيت السعد" على قناة إم بي سي وان، الذي يقدمه أحمد سعد وعمرو سعد.

وقالت أبلة فاهيتا: "الستات أنواعها زي الأفلام بالظبط في الست الوثائقية، دي اللي بتوثق كل حاجة وصريحة وتقول للأعور أنت أعور في عينه بس لا فيه هزار ولا ضحك ولا حاجة خالص.. كلها بالوثائق، وفي ست اللي هي رومانتيك كوميدي دي اللي بتحب على روحها طول النهار، عبيطة وهبلة وتطلع من حفرة تخش في دحديرة بس كله واخداه بالضحكة الحلوة.

وأضافت أبلة فاهيتا: وفي نوع اللي هو الاكشن ودي مش بتهمد، طول النهار تلعب رياضتين تطبخ طبختين تشتغل شغلانتين، والنوع الأخير هو النوع الرعب انتقامية ومرعبة.

تحدثت أبلة فاهيتا عن أنواع الرجال قائلة: "في نوع مهيطل اللي بيخون ويتقفش، والنوع التاني النمس اللي بيخون ومبيتقفش، والنوع التالت مهيطل نمس، مرة يتقفش ومرة لأ"، ورد عليها عمرو سعد قائلًا: "يعني كل الرجالة خاينين؟" لتسأله أبلة فاهيتا: "وأنت من أي نوع؟" ليرد أحمد سعد: "أنا كنت من الثلاثة، مرة أتقفش، ومرة لأ، وحاولت أكون نمس، لكن لقيت نفسي اصطدمت في الحيطة".

نشرت الصفحة الرسمية لقناة MBC مصر على إنستجرام البرومو الرسمي لحلقة برنامج "بيت السعد" التي تستضيف فيها أبلة فاهيتا، وشاركت القناة البرومو مع متابعيها خلال الأيام الماضية، مرفقة تعليقًا خاصًا حول الحلقة: “انتظرونا غدًا في حلقة مميزة جدًا من بيت السعد مع أبلة فاهيتا 10 مساءً بتوقيت السعودية”.

يعرض برنامج "بيت السعد" على قناة MBC يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ويقدمه النجمان الشقيقان أحمد سعد وعمرو سعد.

في وقت لاحق، نشرت أبلة فاهيتا منشورًا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وأرفقته بتعليق خاص.”كتب كتابي في أبو ظبي يوم ١ مايو.. التفاصيل قريب”.