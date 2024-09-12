نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو مصطفى يعلن مفاجأة جديدة.. تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الملحن عمرو مصطفى عن تسجيل ٦ أغاني جديدة من صنع شباب جدد وذلك من خلال منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك "

كتب عمرو مصطفى:'ان شاء الله بداية من بكرةبأذن الله، هأبدأ في تلحين 6 أغاني جديدة مخصوص للأصوات الصاعدة في مصر والوطن العربي. الأغاني دي هتنزل أول بأول، وأكتر صوت هيلاقي تفاعل منكم هو اللي هيسجل الأغنية بشكل رسمي.

أضاف:' ده دوري في محاربة الاحتكار وتشجيع المواهب الحقيقية. استعدوا، لأن النجوم الجدد جاية بصوتهم وأغانيهم الأصلية #ثوره _موسيقية.

احتفل الملحن عمرو مصطفى بمرور 25 عامًا على بدايته الفنية في مجال التلحين، مشيرا إلى أنه قدم العديد من الألحان لعدد كبير من الفنانين، حيث شارك عمرو" جمهوره بمنشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأرفق بالمنشور تعليقًا قال فيه: "ربع قرن من الإبداع، 25 سنة من الشغف والتحدي، الحمد لله اليوم بحتفل بمرور 25 سنة على بدايتي في عالم التلحين، 25 سنة من العمل مع أعظم النجوم، من لحظات الإلهام اللي تحولت لأغانٍ حفظها الملايين يا جماعة، أنا مبسوط جدًا إني كنت جزء من حياتكم الفنية وكل ذكرى من الذكريات اللي شاركتوها معايا".