نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي الطيب يتراجع عن رسالته لأبطال عمر أفندي: الفنان أناني ومش عيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حذف الفنان علي الطيب منشوره الذي وجه فيه رسالة لأبطال عمر أفندي بعد استخدامهم مصطلح "حاجة 13 خالص" والذي استخدمها هو من قبل في مسلسل اهو ده اللي صار بشخصية وديع البساطي.

أسباب علي الطيب لحذف منشوره السابق



ونشر علي الطيب من خلال حسابه الشخصي منشور معلقًا:"تم حذف البوست

و الأسباب هى أنا ممكن أكون عبرت بشكل يزعل زمايلي من اللي اتكتب بس هما زعلوني بأنهم مذكروش في اي برنامج أو اي لقاء انهم اقتبسوها من وديع البساطي في مسلسل أهو ده اللي صار

مصطلح موجود في مصر زمان فعلا مش انا اللي اخترعتها "

واستكمل:"بس بيبقى كل ممثل بيبذل مجهود من أجل الشخصية تبقى لحم ودم مش كلام على ورق فقط وبيقول كلامه وخلاص

و ده كان جزء من مجهودي اللي تم أثناء تحضير الشخصية في المسلسل وبعد ما عرضت بعض المصطلحات على الأستاذ السيناريست عبدالرحيم كمال والأستاذ حاتم علي عليه رحمة الله

اختارنا اللي يتناسب مع الشخصية التي تعبر عن شخصيته واتوظف في الحوار بشكل مناسب ومنطقي للمشاهد من الأستاذ عبدالرحيم واتعرض المسلسل وربنا كتب لنا القبول في قلوبكم

و نجح المسلسل واتشهرت شخصية وديع البساطي

بمصطلحاتها اللي تعتبر كانت جديدة على الجمهور رغم أن الجملة ليها أصل ومعنى ووضحناه في المسلسل ".



وأضاف:"و أظن احنا في مهنة واحده يعني عارفين شغل بعض ونعرف بعض كويس وبينا كل خير لا يمكن يجيلي عمل فني أو اسكريبت واكتشف أن في جملة أو مصطلح مشهور لزميل ليه ونجح بيه واكرره أو اتجاهل مجهوده هو وصناع العمل واحترم نجاحه وحق كل فنان يغير ويبقى نفسه يعمل شخصية حلوة ويستمتع بأدائها المشاهد وده حق شرعي بس أظن ان التميز هنا هيكون في الاختلاف والاجتهاد المطلوب منك وليس الاستسهال

و لنفرض حصل وقولت مصطلح يخص شخصية فنيه لعبها زميل ومتفرجتش عليه أو مافيش حد نبهني..

يبقى أقل واجب بعد عرض المسلسل وعرفت المعلومة يبقى أقل حق سواء كتاب العمل أو أنا كفنان أوضح في أي لقاء

في اي برنامج أنه تم الاقتباس من العمل الفني اللي قبلنا

و وقتها مش هيكون ليه حق ازعل وأفهمها تجاهل من زمايلي لأني غصب عني مفهمتهاش غير كده ".



وأشار:"واللي يعرفني كويس عارف إني دايما مبتأخرش عن زمايلي وبفرح لنجاحهم من قلبي ولا عمري نفسنت ولا اتكلمت في تفاصيل شبه دي بس الموضوع لو مكنش يخصني كنت هقول كلمة حق في حق الزميل اللي سبق ونجح بشخصية وبمصطلحاتها اللي علمت مع الجمهور بفضل ربنا وأهم من كل ده اكتشفت أن بعض الصحفيين هيحولوا الموضوع لمشكلة وهيكبروا الموضوع بيني وبين حاتم وأبو سريع وآيه

و احنا اللي بينا كل خير وصحاب واخواتي وعلى راسي وربنا يعلم أنهم غاليين عندي بس حسيت اني مش شرط يكون زعلى من تجاهلهم يفرق معاهم ".

واختتم:"فا محبتش اسيب الموضوع يكبر وتاخد اتجاه مش لطيف

و طلبت من الشباب المسؤولين عن الصفحة تحذف البوست لأن العتاب والهزار هيقلب جد لحد ما اكتب بوست أوضح فيه وربنا ما يجيب زعل ولا مشاكل.

و على رأي البساطي

الفنان أناني ومش عيب ".