نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سعد عن شقيقة: الستات مبتكملش معاه في الجواز والإرتباط بالنسبة دلوقتي علي التيك توك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت أبلة فديتها مازحة عن كام مرة خانها زوجها وذلك خلال إستضافتها في برنامج "بيت السعد" التي يقدمة عمرو وأحمد سعد، عبر قناته MBC1.

قالت أبلة فاهيتا: "ولا مرة خني في حد يبقا معاه البوكية الحلو ده ويبص علي عروسة برة"، وسألت عمرو سعد عن رد فعله لو كان سيدة وخانها زوجها فهل يستيطع التسامح، ليرد عليها قائلا: " هسامح طبعا لان أنا راجل أحب التفاني والتسامح، والأول والآخر الست لبيتها ولجوزها، وضل راجل ولا ضل حيطة"، ليعلق أحمد سعد علي حديثه: "لكن النساء لا يعرفن التسامح"، فأجابت أبلة فاهيتا مازحة: "هذه النساء الوثائقية لا يعرفن التسامح"، ليرد عمرو سعد على حديثهم بقوله: "النساء التي يتحدث عنهم أحمد لم يجلسن معه طويلًا؛ منهم 4 سنوات والأخري 5 سنوات فليس أحد جلس معه 18 سنة، والآن الزواج بالنسبة له هو عبر تيك توك".

برنامج بيت السعد

نشرت الصفحة الرسمية لقناة MBC مصر على إنستجرام البرومو الرسمي لحلقة برنامج "بيت السعد" التي تستضيف فيها أبلة فاهيتا، وشاركت القناة البرومو مع متابعيها خلال الأيام الماضية، مرفقة تعليقًا خاصًا حول الحلقة: “انتظرونا غدًا في حلقة مميزة جدًا من بيت السعد مع أبلة فاهيتا 10 مساءً بتوقيت السعودية”.

يعرض برنامج "بيت السعد" على قناة MBC يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ويقدمه النجمان الشقيقان أحمد سعد وعمرو سعد.

في وقت لاحق، نشرت أبلة فاهيتا منشورًا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وأرفقته بتعليق خاص.”كتب كتابي في أبو ظبي يوم ١ مايو.. التفاصيل قريب”.