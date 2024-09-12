عمرو سعد: الست القوية تقدر تشيل المسؤلية وتربي أولادها مش اللي تزعق لجوزها

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان عمرو سعد، خلال استضافته في برنامج "بيت السعد" على قناة MBC1، عن رأيه في قوة شخصيته مقارنة بشخصية زوجته شيماء بعد سؤال وجهته له أبلة فاهيتا.

وقال عمرو سعد: "السؤال ده غبي أو ي ومبحبهوش"، لترد عليه أبلة فاهيتا: "شوف اتنرفز إزاي الراجل ميطقش يقول ان الست شخصيتها أقوي".

وتابع عمرو سعد حديثه قائلا: "كل واحد ليه شخصيته كلمة شخصيتك أقوي أضعف كلمة غلط"، ليعلق أحمد سعد علي حديث شقيقة قائلا: "عمرو شخصيته قوية وجامدة جدا مثل شخصيات زمان".

وأضاف عمرو سعد: "ده مش معناه ان الست اللي معاية مش كويسة لا دي قوية وتقدر تشيل مسؤلية وتشيل العيال دي قوة الست وليست قوتهت إنها تزعق للراجل" لتعلق أبلة فاهيتا علي حديثه: "قصدي مين قوة إحتماله اكتر؟، ليرد عمرو سعد "هي".

رد أحمد سعد على سؤال أبلة فاهيتا حول من يمتلك رؤية أوسع، قائلًا إن الرجل عادةً ما يكون لديه رؤية أوسع، بينما المرأة تركز بشكل أكبر على الحب، لذلك تري عندها الحب الأخير هو الأول الأخير بالنسبالها وهو ده الدنيا ومعانيها".