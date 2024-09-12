نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد: ضيعت عمري كله على الستات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتهمت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا المطرب أحمد سعد بكرهه للنساء، وردّ عليها قائلًا: "والله بحبهم جدًّا ده أنا في حياتي أصلًا ضيعت عمري كله على الستات"، وجاء ذلك خلال استضافته في برنامج "بيت السعد" المعروض على قناة MBC.

وقال أحمد سعد: "عندما تكتئب المرأة تذهب إلى الرجل ليكتئب معها علشان ما بتحبش تكتئب لوحدها"، لتعلق أبلة فاهيتا: "يا لهوي بتكره الستات أنت".

وأضافت أبلة فاهيتا: "الست لما بتكتئب بتتجه في كل الاتجاهات ومنها الذهاب إلى الكوافير أو المول والتلاجة.

برنامج بيت السعد

نشرت الصفحة الرسمية لقناة MBC مصر على إنستجرام البرومو الرسمي لحلقة برنامج "بيت السعد" التي تستضيف فيها أبلة فاهيتا، وشاركت القناة البرومو مع متابعيها خلال الأيام الماضية، مرفقة تعليقًا خاصًا حول الحلقة: “انتظرونا غدًا في حلقة مميزة جدًا من بيت السعد مع أبلة فاهيتا 10 مساءً بتوقيت السعودية”.

يعرض برنامج "بيت السعد" على قناة MBC يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ويقدمه النجمان الشقيقان أحمد سعد وعمرو سعد.

في وقت لاحق، نشرت أبلة فاهيتا منشورًا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وأرفقته بتعليق خاص.”كتب كتابي في أبو ظبي يوم ١ مايو.. التفاصيل قريب”.