نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سعد عن والدته: ربت 9 ولاد في ظل وفاة أبويا ولا عمرها قالت حقوق مرأة ومساواة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حلت أبلة فاهيتا أمس كضيفة في برنامج بيت السعد مع عمرو وأحمد سعد ودارت الحلقة للتحدث عن المرأة والرجل في شكل مقارنة.



وتحدث عمرو سعد خلال الحلقة عن والدته معلقًا:"أمي فيلم طويل يارب ما يخلص ويديلها طولة العمر، أمي فيلم متنوع، يتعمل تراجيدي كوميدي وأكشن، أمي ست ربت 9 بشكل ميري وأبويا كان متوفي، كل يوم بتنزل تروح السوق وتجيب حاجات وخضار وتشيل أوزان تقيلة عشان تطبخ، وتروح المدرسة تتخانق مع المدرسين وتشرف على الدروس الخصوصية، وتقعد تذاكر، وتغنيلك وتلاعبك وتحميك، وعمرها ما تنظر ولا عمرها اشتكت وقالت حقوق المرأة ولا المساواة".



أحدث أعمال عمرو سعد



يواصل عمرو سعد تحضيراته لمسلسله الجديد سيد الناس، الذي ينافس به في موسم دراما رمضان المقبل 2025، والعمل مكون من 30 حلقة، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، والمسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي.

عودة عمرو سعد للسينما بعد غياب



ومن جهة أخرى أعلن عمرو سعد عن عودته إلى السينما بالفيلم العالمي الغربان، والذي يضم نخبة من النجوم المصريين والألمان والروس والإنجليز، والناطق بالعربي والإنجليزي والألماني والمترجم لـ 12 لغة، ومن المقرر عرضه عام 2025، تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي تاريخي، ويعود إلى عام 1942 أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، ويتناول معركة روميل وهزيمة ألمانيا وغيرها.

أبطال فيلم الغربان



والعمل من بطولة عمرو سعد، مي عمر، أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، محمد علاء، أحمد بدير، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، والراحل جميل برسوم، والفيلم من إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصر، ومن إخراج ياسين حسن.