بعد الكشف أسرار في حياته.. نور النبوي يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان نور النبوي، محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد لقائه مع أنس بوحش في برنامج «ABtalks»، وكشف أسرار في حياته الشخصية وكواليس طفولته مع شقيقه التوأم كريم، والذي يسبقه في العمر بخمس دقائق، موضحًا أن شقيقه مختلف عنه في الشكل والشخصية والكثير من الصفات.

وقال نور:" كريم أخويا هو أكبر مني بخمس دقائق، بس احنا في الشكل مش شبه بعض، وفي حاجات بيمر بيها الأشخاص التوأم أظن دي مش عندنا، زي أننا نحس ببعض، أنا سمعت عن الموضوع ده، بس مش عندنا".

سبب فوبيا نور النبوي



وأضاف النبوي: "لكن في موضوع المقارنة ده، أنت بتحس إنك بتعيش مع إنسان مقارن بيك في نفس الأكل واللبس والعربية والمدرسة وكل حاجة، وأنا كان عندي مشكلة مع الموضوع ده، وكنت عايز أكون منفرد، وكنت بتخانق مع ماما كتير جدًا بسبب إني عايز اللبس مش شبه لبسه، لكن هو عاقل جدًا ومكانش بيهموا الكلام ده".

أمنية نور النبوي عندما يصبح أب



وكشف نور النبوي عن أمنيته عندما يصبح أبًا، قائلًا: «مكنتش عارف إن إحنا أصلا مختلفين من جوه كشخصيات، يعني حتى لو عملنا إيه زي بعض، إحنا مختلفين، ولكن أنا كنت عايز أنفرد، وأخويا شاطر جدًا، وأهلي يقارنون بيننا، وشعرت بالاحباط في فترة بسبب شعوري بالفشل، ودي الفوبيا بتاعتي الشعور بالفشل، ولكن علاقتنا كانت حلوة جدًا، وبصراحة نفسي أشوف ابني زي كريم أخويا".