نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. علي الطيب يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان علي الطيب محركات البحث عبر موقع "جوجل "وذلك بعد هجومه على صناع مسلسل "عمر أفندي".

آخر أعمال علي الطيب

يذكر أن آخر أعمال علي الطيب مسلسل مفترق طرق، والذي حقق به نجاح كبير، ويتكون مسلسل "مفترق طرق" من 45 حلقة، وهو مأخوذ من سيناريو عمل أجنبي حيث أنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife".



أحداث مسلسل "مفترق طرق"

وتدور أحداث مسلسل مفترق طرق حول، شخصية «إليسيا» التي تجسدها الفنانة هند صبري التي تقوم بدور زوجة مطيعة لزوجها الذي يجسده الفنان ماجد المصري الذي يعمل في مهنة المحاماة والذي يدخل السجن بسبب فضيحة جنسية مما تفتح عليه الباب للتحقيق في العديد من قضايا الفساد التي ارتكابها، فتضطر زوجته للعمل في مهنة المحاماة للدفاع عنها.



أبطال مسلسل مفترق طرق

ويضم مسلسل مفترق طرق، باقة كبير من النجوم، أبرزهم، هند صبري، على الطيب، إياد نصار، جومانا مراد، ماجد المصري، نهى عابدين ومن إخراج أحمد خالد موسى.