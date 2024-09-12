نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثقافة الأقصر تستقبل مشاهدات نوادي المسرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجنة مشاهدات ومناقشات نوادي المسرح تقديم عرض مسرحي بعنوان "الجلف" لفرع ثقافة الأقصر.

يأتي العرض ضمن الموسم الجديد لنوادي المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

قصة العرض المسرحي

العرض مأخوذ عن رواية الكاتب الروسي أنطون تشيخوف، وقام بأداء الأدوار كل من ميرنا ألبيرت، حسن النظامي، وأحمد حلمي.

تدور الأحداث حول سيدة أرملة تواجه دائن زوجها المتوفى الذي يطالبها بسداد الدين، مما يؤدي إلى تصاعد الأحداث بينها وبين الدائن.

مناقشة العناصر الفنية للعرض

بعد انتهاء العرض، تمت مناقشة فنية مع المخرجة مني رسلي حول اختيار عناصر العرض مثل الديكور والموسيقى وكيفية توظيفها.

حضر المناقشة عدد من المخرجين البارزين، مثل مصطفى إبراهيم، أحمد صبري، خالد عطا الله، ومحمود النجار مقرر اللجنة.

استعدادات الموسم الجديد لنوادي المسرح

يأتي العرض كجزء من استعدادات فرع ثقافة الأقصر لبدء الموسم الجديد لنوادي المسرح، بإشراف الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير.

كما يندرج ضمن خطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، مما يبرز أهمية دعم المواهب الشابة في هذه المرحلة.