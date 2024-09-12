نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل أغنية سيمون القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة سيمون لطرح أغنية جديدة لها خلال الفتره المقبلة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية تحمل عنوان "كلمني عن نفسك " من توزيع نادر حمدي ومن كلمات والحان نورة العتيبي.



آخر أعمال سيمون

وكانت آخر أعمال سيمون، هو مشاركتها بـ مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق، والذي تم عرضه ضمن موسم رمضان 2024، وحقق العما نجاح جماهيري كبير.

أبطال مسلسل صيد العقارب

وضم مسلسل صيد العقارب في بطولته بجانب الفنانة غادة عبد الرازق عدد من النجوم منهم: أحمد ماهر رياض الخولي، محمود عبد المغنى منال سلامة، مي القاضي، مجدى بدر، محمد على رزق، محمد علاء جاميكا، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، والعمل من تأليف باهر دويدار، إخراج الدكتور أحمد حسن.