نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عبد المنعم يرد على مها أحمد ويعلّق على طلبها للعمل في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان تامر عبد المنعم على الرد على طلب الفنانة مها أحمد بالعمل في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك عبر منشور نشره على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

وجاء رد عبد المنعم موجهًا لمها أحمد، معربًا عن تقديره لها كزميلة وأخت عزيزة، ولكنه شدد على بعض النقاط التي يراها مهمة.

انتقادات تامر عبد المنعم لمها أحمد

في منشوره، أشار تامر عبد المنعم إلى أن من حق مها أحمد أن تطلب فرص عمل في أي مكان تراه مناسبًا، سواء في السعودية أو غيرها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها. لكنه أوضح أنه ليس من المناسب أن تعمم مها أحمد القول بأن جميع الفنانين المصريين قد توجهوا للعمل مع المستشار تركي آل الشيخ، مشيرًا إلى أن كل فنان ذهب إلى هناك بدعوة رسمية بناءً على طلب جماهيري.

نصيحة عبد المنعم للفنانة مها أحمد

أضاف عبد المنعم أن هناك مجموعة من الفنانين المصريين لم يتوجهوا للعمل مع المستشار تركي آل الشيخ، وأن الفنانين الذين ذهبوا كانوا قد تلقوا دعوات رسمية لتقديم أعمالهم في المملكة وليس للعمل لدى شخص بعينه.

واختتم عبد المنعم بتقديم نصيحة لمها أحمد بضرورة التحلي بالحكمة وعدم مشاركة كل ما يشعرون به عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مناشدة ياسمين الخطيب

يُذكر أن الإعلامية ياسمين الخطيب سبق لها أن نشرت مناشدة للمستشار تركي آل الشيخ عبر حسابها على فيسبوك، طالبةً منه الاستجابة لطلب مها أحمد وتوفير فرصة عمل لها، بعد أن شكّت الأخيرة من قلة الأعمال الفنية المتاحة لها في الفترة الأخيرة، وتوجهت الخطيب إلى المستشار بالطلب لإعفاءهم من تصريحات مها أحمد التي اعتبرتها غير لائقة.