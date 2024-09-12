نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاحها بمهرجان العلمين.. مواعيد عرض مسرحية "عريس البحر" على مسرح روابط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد أبطال مسرحية "عريس البحر"، للمخرج وليد طلعت، لإقامة 4 عروض على مدار 4 أيام متتالية في ساحة روابط للفنون بوسط البلد.

نجاح باهر في مهرجان العلمين

تأتي هذه العروض بعد الإقبال الكبير والنجاح الذي حققته المسرحية ضمن الدورة الثانية لمهرجان العلمين.

مواعيد العروض في مسرح روابط

ومن المقرر أن تعرض المسرحية على خشبة مسرح "روابط" من الجمعة إلى الاثنين 20، 21، 22، 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الـ 8 مساء.

قصة مستوحاة من الفلكلور الصعيدي

المسرحية الكوميدية الدرامية الراقصة "عريس البحر" قصة من الفلكلور الصعيدي، مستوحاة من موال للفنان الراحل محمد طه، وهي تدور حول مشاجرة سببها الميراث بين شقيقين يعيشان في صعيد مصر.

ومع تطور الأحداث، نرى عدة صراعات إنسانية تتضمن متناقضات عن الخير والشر، الفرح والحزن، الفراق واللقاء.

فريق العمل والإنتاج

"عريس البحر" بطولة مجموعة كبيرة من ممثلي وراقصي فرقة مسرح الجامعة البريطانية من بينهم سارة حامد، محمد عطية، محمد مجيد، سما حسن، شريف غانم، وهي من إخراج وليد طلعت، الدراماتورج محمد عادل، مساعد المخرج خالد سليمان، سارة صلاح، موسيقى وألحان محمد الصاوي، استعراضات شيرين حجازي، أشعار أحمد شاهين، المخرجان المنفذان طارق سعيد ومحمد رأفت، أزياء أميرة صابر، ديكور د. حمدي عطية، تصميم الإضاءة أبانوب فيكتور، مكياج ماجد جمال.