نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارول سماحة تحتفل بنجاح ألبوم "مختلفة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة ألبومها الجديد "مختلفة" عبر موقع يوتيوب وجميع المنصات الرقمية، مما أثار تفاعلًا واسعًا من جمهورها العاشق لصوتها المميز.

ويأتي الألبوم بعد فترة انتظار طويلة، ليؤكد كارول على مكانتها الفنية ويبرز توجهاتها الجديدة في الموسيقى.

ردود أفعال الجمهور وولادة جديدة

في أول تعليق لها بعد طرح الألبوم، عبرت كارول سماحة عن سعادتها البالغة بردود أفعال الجمهور الإيجابية على أغاني الألبوم.

وقالت خلال لقاء لها مع برنامج "عرب وود" إنها تشعر بأن هذا الألبوم يمثل "ولادة جديدة" لها، مؤكدة: "أنا حاسة أني اتولدت من جديد بعد هذا الألبوم".

مجهود كبير وأغاني متنوعة

وأضافت كارول أن الألبوم تطلب منها مجهودًا كبيرًا في التحضير والتسجيل، حيث يضم مجموعة متنوعة من الأغاني التي تم اختيار مواضيعها وألحانها بعناية فائقة. وأشارت إلى أنها اختارت التطرق إلى مواضيع مختلفة تلائم مشاعر وأفكار الجمهور، معتبرة أن هذا الألبوم يعكس تطورًا ملحوظًا في مسيرتها الفنية.

محتوى ألبوم "مختلفة"

يتألف الألبوم من 14 أغنية، حيث تعاونت كارول مع نخبة من الشعراء والملحنين، من بينهم أسماء كبيرة مثل أحمد حسن راؤول ومحمد رحيم. ومن بين الأغاني التي حظيت بإعجاب الجمهور: "غنوا لحبيبي"، "نفس"، "كتير بخاف"، "حالة تخدير"، و"بوسة". وتقدم هذه الأغاني أنماطًا موسيقية متنوعة تجمع بين العاطفة والدراما.

رسالة ألبوم "الذهبي" السابق

قبل "مختلفة"، كانت كارول قد طرحت ألبوم "الذهبي" الذي حمل رسالة عميقة للدفاع عن الهوية العربية ودعوة للوحدة العربية. وأكدت كارول خلاله على ضرورة التضامن العربي في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.

فيديو كليب "إجازة"

أما آخر أعمالها المصورة، فقد أطلقت كارول فيديو كليب أغنية "إجازة"، التي قدمتها بأسلوب استعراضي درامي مميز.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان، وتم إخراج الفيديو بتول عرفة. هذا العمل لاقى إعجابًا كبيرًا من محبي كارول، الذين أثنوا على الأداء الفني المبهر والإخراج المميز.