الأحد.. قصور الثقافة تطلق فعاليات مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين

القاهرة - محمد ابراهيم - تنطلق فعاليات الدورة العشرين لمهرجان مسرح الهواة، "دورة الفنان الراحل زكريا الحجاوي"، يوم الأحد المقبل، 15 سبتمبر، في السادسة والنصف مساءً على مسرح السامر بالعجوزة.

المهرجان برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويستمر حتى 21 سبتمبر.

مشاركة العروض واللجان

يشارك في المهرجان هذا العام 11 عرضًا مسرحيًا، برئاسة الفنان د. هاني كمال، لجنة التحكيم تتكون من الفنانين طارق الدسوقي، د. نبيلة حسن، د. وليد الشهاوي، سامح مجاهد، ومهندس الديكور فادي فوكيه، بينما تضم لجنة المشاهدة المخرجين د. عمرو دوارة ومحمد صابر، ومهندس الديكور محمد جابر.

البرامج اليومية

تُعرض يوميًا عرضان مسرحيان، الأول في السادسة مساءً، والثاني في الثامنة، تليهما ندوة نقدية بمشاركة النقاد د. حسام أبو العلا، د. طارق عمار، د. محمد زعيمة. يُصدر عن المهرجان نشرة يومية برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان.

تكريمات هذا العام

يشهد المهرجان تكريم عدد من الفنانين والكتاب والقيادات الراحلين مثل د. عايدة علام، أحمد حلاوة، أشرف عبد الغفور، والعديد غيرهم. بالإضافة إلى تكريم الفنانات القديرات سلوى عثمان، عايدة فهمي، ماجدة منير، نهاد أبو العينين، والناقدة منحة البطراوي، ومن الفنانين أحمد إسماعيل، خالد الذهبي، سعيد صديق، والمخرجين جمال قاسم ومجدي مجاهد.

عروض المهرجان

يُفتتح المهرجان بمعرض للحرف التراثية ومعرض للكتاب، يليه عرض مسرحي بعنوان "النصف الثاني من الطريق" لفرقة الجمعية المصرية لهواة المسرح.

يلي ذلك عروض متنوعة على مدى الأيام التالية، بدءًا من "حديث الصباح والمساء" إلى "حريم النار"، وختامًا بحفل ختام المهرجان يوم السبت 21 سبتمبر.

أهمية المهرجان

يعتبر مهرجان مسرح الهواة من أهم المهرجانات المسرحية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة سنويًا، منذ انطلاقه عام 1996.

يهدف المهرجان إلى تقديم عروض مسرحية متميزة لفرق الهواة، وتشجيع المبدعين في مجال العمل المسرحي على التنافس وتطوير مستقبل المسرح في مختلف أقاليم مصر.